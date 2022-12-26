Представлен новый флагманский смартфон Honor 80 GT. У него мощнейший чип, шикарная камера и отличный дисплей

Китайский производитель гаджетов Honor представил новый флагманский смартфон Honor 80 GT с чипом Snapdragon 8+ Gen 1 и камерой на 54 Мп.Девайс получил плоский 6,67-дюймовый OLED-дисплей Full HD+, частотой обновления 120 Гц, 10-битной глубиной цвета, 100%-охватом гаммы DCI-P3, пиковой яркостью 1400 нит и вырезом под фронталку на 16 Мп.На задней панели расположен блок с тремя камерами: основной на 54 Мп с сенсором Sony IMX800, сверхшириком на 8 Мп и макрообъективом на 2 Мп.Смартфон оснащён всё ещё актуальным флагманским чипсетом Snapdragon 8+ Gen 1, 12/16 ГБ оперативной памяти LPDDR5 и накопителем стандарта UFS 3.1 на 256 ГБ.Среди прочих особенностей устройства — паровая камера и графитовый лист для улучшенного охлаждения в играх, Wi-Fi 6, NFC-модуль, а также батарея ёмкостью 4800 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 66 Вт.Пока Honor 80 GT доступен для предзаказа в Китае по цене 3299 юаней ($475) за версию 12/256 ГБ, а модель на 16/256 ГБ обойдётся в 3599 юаней ($520). Скорее всего, глобальный релиз этой модели состоится в начале 2023 года.