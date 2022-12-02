Представлен новый тип компьютерного охлаждения — как в двигателях реактивных самолётов

Американская компания Frore Systems представила систему компьютерного охлаждения AirJet. В изобретении используются наработки из военной сферы, в частности технологии, применяющиеся в двигателях реактивных самолётов.По своему типу AirJet — система активного охлаждения, но вместо вентиляторов в ней используется мембрана, создающая ультразвуковые колебания. Они не слышны человеческому уху и с помощью быстрого движения воздуха отводят тепло от нагревающихся компонентов компьютера (процессора, видеочипа, памяти, радиаторов).Толщина этой системы охлаждения составляет всего 2,8 мм, а потребление энергии не превышает 1 или 1,75 Вт в зависимости от модели. Полностью избавиться от шума не получилось, поскольку мембрана вибрирует из-за ультразвуковых колебаний в слышимом человеку звуковом диапазоне. Впрочем, она гораздо тише вентиляторов (21 дБ в пиковом значении), а под низкой нагрузкой её вообще не слышно.Компания Frore Systems заручилась поддержкой Intel и Qualcomm и планирует вывести свою продукцию на рынок в первом квартале 2023 года. Тогда же в продаже могут появиться первые устройства с инновационной системой охлаждения.К сожалению AirJet может использоваться только в низкопроизводительных устройствах. Модель AirJet Mini способна отводить не более 5,25 тепла, а AirJet Pro — 10,75 Вт. Это означает, что данная система охлаждения применима в ноутбуках и планшетах, оснащённых процессорами и видеочипами с урезанной производительностью, а охлаждать игровые модели по-прежнему придётся шумными вентиляторами.