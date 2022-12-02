Компьютеры

Представлен новый тип компьютерного охлаждения — как в двигателях реактивных самолётов

Александр


Американская компания Frore Systems представила систему компьютерного охлаждения AirJet. В изобретении используются наработки из военной сферы, в частности технологии, применяющиеся в двигателях реактивных самолётов.

По своему типу AirJet — система активного охлаждения, но вместо вентиляторов в ней используется мембрана, создающая ультразвуковые колебания. Они не слышны человеческому уху и с помощью быстрого движения воздуха отводят тепло от нагревающихся компонентов компьютера (процессора, видеочипа, памяти, радиаторов).



Толщина этой системы охлаждения составляет всего 2,8 мм, а потребление энергии не превышает 1 или 1,75 Вт в зависимости от модели. Полностью избавиться от шума не получилось, поскольку мембрана вибрирует из-за ультразвуковых колебаний в слышимом человеку звуковом диапазоне. Впрочем, она гораздо тише вентиляторов (21 дБ в пиковом значении), а под низкой нагрузкой её вообще не слышно.

Компания Frore Systems заручилась поддержкой Intel и Qualcomm и планирует вывести свою продукцию на рынок в первом квартале 2023 года. Тогда же в продаже могут появиться первые устройства с инновационной системой охлаждения.
К сожалению AirJet может использоваться только в низкопроизводительных устройствах. Модель AirJet Mini способна отводить не более 5,25 тепла, а AirJet Pro — 10,75 Вт. Это означает, что данная система охлаждения применима в ноутбуках и планшетах, оснащённых процессорами и видеочипами с урезанной производительностью, а охлаждать игровые модели по-прежнему придётся шумными вентиляторами.
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Комментарии

+4106
Gabriel
Вообще интересная тема, но постоянный контакт с источником ультразвука это чревато ущербом здоровью.
Здесь не то что прям опасно, но есть сложности.
Просто ультразвуковые колебания, глубоко проникая в организм, могут вызвать серьезные локальные нарушения в тканях: воспалительную реакцию, геморрагии, а при высокой интенсивности – некроз.
П.с:
Геморрагия это кровоизлияние.
А так да, интересно, талантливо, инновационно.)
7 минут назад
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