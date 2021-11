Компания Dyson представила увлажнитель-очиститель воздуха c твердотельным датчиком формальдегида, герметичной системой фильтрации по стандарту HEPA 13 и гигиеничной технологией увлажнения. Dyson PH04 автоматически очищает воздух, улавливает и разрушает формальдегид, а также использует технологию обработки воды лучами ультрафиолета C (UV-C), которая уничтожает в воде 99,9% бактерий. За счет его многофункциональности устройство можно использовать круглый год.Твердотельный сенсор Dyson работает в комплексе с уникальным алгоритмом, что позволяет ему избирательно отслеживать содержание формальдегида, не реагируя на другие газы, которые распознаёт отдельный датчик ЛОС.Этот бесцветный газообразный загрязнитель выделяют предметы мебели и деревянные изделия с формальдегидными смолами (например, фанера, ДСП и ДВП), утеплительные материалы, а также продукты для ремонта и уборки, такие как краски, обои, лаки и чистящие средства. Частицы формальдегида, которые в 500 000 раз меньше толщины человеческого волоса, особенно сложно улавливать. А если они остаются незамеченными, человек дольше подвергается их воздействию, поскольку взвешенные химические вещества высвобождаются непрерывно — этот процесс известен как газовыделение. Такая проблема особенно актуальна для современных домов с достаточно высоким уровнем герметизации, в которых загрязнители могут задерживаться, не имея возможности выйти наружу.Фильтр селективного каталического окисления (SCO) непрерывно разрушает формальдегид на молекулярном уровне. В основе этого фильтра лежит материал со строением и структурой, как у минерала криптомелана. В нём находятся миллиарды тоннелей диаметром с атом, которые отличаются оптимальными размерами и формой, чтобы улавливать и разрушать формальдегид, разделяя его на небольшое количество воды и углекислого газа. После этого покрытие восстанавливается под действием кислорода из воздуха, чтобы продолжать непрерывное разрушение формальдегида, не нуждаясь в замене.Современные кондиционеры и системы центрального отопления могут пересушивать воздух в доме. Увлажнители — решение проблемы сухого воздуха, но при появлении загрязнений в их резервуарах и фильтрах быстро растут бактерии и колонии плесени. Некоторые увлажнители могут распространять их вместе с увлажненным воздухом.Каналы в новом устройстве были перестроены, чтобы создать герметичную систему фильтрации по стандарту HEPA 13. В результате удалось предотвратить движение загрязнённого воздуха в обход фильтров, а также устранить любые потенциальные возможности его утечки обратно в комнату. Таким образом, новый очиститель-увлажнитель Dyson PH04 улавливает 99,95% частиц размером до 0,1 микрона, в том числе аллергены, бактерии, вирусы, пыльцу и споры плесени. Система фильтрации HEPA — новая технология, для которой ещё не создан международный стандартный метод испытаний.Dyson PH04 использует технологию обработки воды лучами ультрафиолета типа C (UV-C) и серебряными нитями в испарителе. Это уничтожает 99,9% бактерий в воде и подавляет их рост. Для этого используется фторопластовую трубку с высокими светоотражающими характеристиками. Она отражает лучи ультрафиолета по всей своей длине, в результате чего бактерии подвергаются многократному облучению, что позволяет гарантировать их уничтожение. Расположенные в испарителе переплетённые серебряные нити благодаря своим биостатическим свойствам препятствуют росту бактерий. В этом блоке пропущенный через фильтры Dyson 360° поток увлажненного воздуха очищает его.Благодаря технологии Dyson Air Multiplier устройство способно распространять очищенный воздух по всей комнате. Испытания Dyson POLAR проводятся в помещении площадью чуть более 80 квадратных метров без дополнительного вентилятора, а данные о качестве воздуха собирают девять датчиков. В режиме «Авто» устройство автоматически реагирует на изменение показателей качества воздуха и влажности.Общий период гарантийного обслуживания Dyson PH04 составляет 3 года. Увлажнитель уже доступен для приобретения в интернет-магазине компании, а его стоимость составляет 69 990 рублей.