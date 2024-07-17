Представлен обновленный SSD Xiaomi на 1 ТБ

Артем
Снимок экрана 2024-07-17 104624.png

Дизайн портативного накопителя слегка освежили и прокачали одну из главных характеристик.

Главным внешним отличием стал логотип в углу корпуса и расширение рабочего температурного диапазона. В остальном корпус сохранил волнистую поверхность с пескоструйной обработкой и состоит из анодированного алюминия, что и модель 2022 года. 

Снимок экрана 2024-07-17 104643.png

Скорость чтения/записи достигает 2000 МБ/с, накопитель совместим с Windows 7, macOS X 10.6, Android 9, Linux Ubuntu 16/18/20 и новее. Поддержка протоколов осталась широкой: USB 3.2 Gen2×2, USB 3.2 Gen2, USB 3.2 Gen1 и USB 2.0. 

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым

В Китае на устройство распространяется 3 года гарантии. Новинка предлагают за $110 (~ 9,5 тыс руб).
9
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Ok.ru — ok.ru/iguides
Источник:
Gizmochina
Cсылки по теме:
Xiaomi выпустила беспроводную мышь по цене шаурмы
Xiaomi выпустила карманный принтер для смартфона
Xiaomi запускает новый завод по сборке смартфонов, на котором не будет людей

Рекомендации

Рекомендации

Nokia N90×Nothing: смартфон, о котором можно только помечтать
DNS два с половиной года ремонтировал ноутбук. Покупатель судился — и был удивлён решением
Xiaomi выпустила удлинитель, который невозможно не захотеть

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии