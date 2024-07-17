Представлен обновленный SSD Xiaomi на 1 ТБ

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Дизайн портативного накопителя слегка освежили и прокачали одну из главных характеристик.Главным внешним отличием стал логотип в углу корпуса и расширение рабочего температурного диапазона. В остальном корпус сохранил волнистую поверхность с пескоструйной обработкой и состоит из анодированного алюминия, что и модель 2022 года.Скорость чтения/записи достигает 2000 МБ/с, накопитель совместим с Windows 7, macOS X 10.6, Android 9, Linux Ubuntu 16/18/20 и новее. Поддержка протоколов осталась широкой: USB 3.2 Gen2×2, USB 3.2 Gen2, USB 3.2 Gen1 и USB 2.0.В Китае на устройство распространяется 3 года гарантии. Новинка предлагают за $110 (~ 9,5 тыс руб).