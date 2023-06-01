Представлен огромный суперширокий монитор Asus с вентиляторным охлаждением

Александр

Компания Asus представила ультраширокий монитор ROG Swift OLED PG49WDCD. Его характеристики впечатляют!

В мониторе используется матрица QD-OLED диагональю 49 дюймов с соотношением сторон 32:9 и разрешением 5120х1440 пикселей. Она поддерживает обновление с частотой до 144 Гц и пиковую яркость до 1000 нит. По словам Asus, этот монитор способен заменить два или даже три обычных монитора, но пользователь не будет испытывать дискомфорт в виде рамок между ними.

Матрица QD-OLED предусматривает индивидуальную подсветку каждого пикселя, а для того, чтобы избежать выгорания, инженеры Asus предусмотрели активное охлаждение. Тепло отводится с задней стороны корпуса при помощи малошумящих вентиляторов.

Подставка не отличается универсальностью настройки, она лишь позволяет регулировать высоту расположения экрана, поэтому для большего удобства придётся её откреплять и монтировать монитор к кронштейну. Когда Asus начнёт продавать этот монитор и по какой цене, пока неизвестно.
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