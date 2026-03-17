Представлен OPPO Find N6 — первый складной смартфон с невидимой линией сгиба экрана

Компания OPPO объявила о глобальном выпуске в продажу нового флагманского складного смартфона Find N6, который позиционируется как первое в мире мобильное устройство с визуально незаметной линией сгиба на внутреннем экране. Новинка получила ультратонкий корпус, систему камер Hasselblad нового поколения и поддержку ИИ-стилуса. В России смартфон станет доступен с 20 марта в официальном магазине OPPO на AliExpress и у партнёров на Ozon по цене 141 990 рублей за версию 16 + 512 ГБ с официальной гарантией.

Подписаться на iGuides в Max, чтобы узнать обо всем первым — max.ru/iguides

Основой технологии складного экрана с невидимой линией сгиба стал титановый шарнир второго поколения, разработанный с применением жидкостной 3D-печати. Процесс включает лазерное сканирование для выявления микронеровностей и их последующее выравнивание фотополимерными каплями под УФ-светом, что позволило снизить отклонение по высоте шарнира с 0,2 до 0,05 мм. Дополнительно смартфон оснащён самовыравнивающимся гибким стеклом, которое почти вдвое улучшает способность материала восстанавливать исходную форму и на 338% повышает устойчивость к деформациям, снижая проявление линии сгиба на 82% по сравнению с предшественником.OPPO Find N6 успешно прошёл сертификацию TÜV Rheinland по минимизации линии сгиба, подтвердив сохранение ровной поверхности даже после 600 тысяч циклов складывания, а надёжность механизма подтверждена миллионом циклов складывания без повреждения. Устройство оснащено двумя экранами: внешним 6,62-дюймовым с симметричными рамками 1,4 мм и внутренним 8,12-дюймовым. Оба дисплея достигают пиковой яркости 1800 нит, поддерживают снижение яркости до 1 нит для работы в темноте и ШИМ-диммирование с частотой 2160 Гц для снижения нагрузки на зрение.Смартфон выпускается в титановом и ярком оранжевом цветах с золотыми акцентами на шарнире и соответствует стандартам защиты IP56, IP58 и IP59, что обеспечивает устойчивость к погружению в воду и воздействию струй под высоким давлением. Аппаратной основой служит процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5 в сочетании с аккумулятором на кремний-углеродной технологии ёмкостью 6000 мА·ч, поддерживающим проводную зарядку 80 Вт и беспроводную 50 Вт.Камерная система включает основной 200-мегапиксельный модуль Hasselblad, 50-мегапиксельную сверхширокоугольную камеру с увеличенным на 50% светопропусканием и 50-мегапиксельную перископическую камеру с оптическим 3-кратным зумом и режимом теле-макросъёмки. Отдельный объектив цветокоррекции, впервые представленный в серии Find X9, отвечает за точность баланса белого. Все три задние камеры поддерживают запись видео 4K 60 к/с Dolby Vision, а основной объектив — 4K, 120 к/с и Dolby Vision.Фирменная оболочка ColorOS 16 адаптирована для складного форм-фактора и поддерживает многооконный режим с возможностью одновременной работы в четырёх окнах с произвольным изменением их размера и пропорций. Стилус с 4096 уровнями чувствительности обеспечивает точное управление на обоих экранах, поддерживает быстрые заметки, аннотации, режим лазерной указки, а также функции преобразования набросков в таблицы и рукописных эскизов в иллюстрации.