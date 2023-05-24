Представлен первый в мире дисплей с разрешением 16K





Китайская компания BOE продемонстрировала на выставке Display Week несколько своих новых разработок. Среди них оказался 110-дюймовый экран с разрешением 16K.



Экран выполнен по технологии LCD, в пересчёте на метрическую систему размер его диагонали составляет 2,79 метра, пиксельное разрешение 15360×8640 точек, контрастность 1200:1, частота обновления 60 Гц, максимальная яркость 400 нит, охват спектра DCI-P3 составляет 99%. Отображаемая картинка обладает впечатляющим разрешением 132 Мп, что в 16 раз больше, чем у 4K и в 64 раза больше, чем у Full HD.



BOE вряд ли будет продавать такой дисплей, он создан лишь для демонстрации технологических возможностей компании. 16K-матрицы меньшего размера оказались бы более востребованы, хотя их производство усложнено тем, что требуется монтировать на панели такое же количество пикселей, но они должны быть мельче.

