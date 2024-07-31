Представлен портативный накопитель ZTE F50 с Wi-Fi и встроенным 5G-модемом

Фархад
ZTE

Девайс под названием ZTE F50 5G представляет собой мобильную точку доступа с 5G, Wi-Fi, встроенным накопителем на 256 ГБ и слотом для карт microSD объёмом до 2 ТБ.

Пользователи могут одновременно подключать к этому гаджету до 10 устройств. Сам накопитель поддерживает как проводные, так и беспроводные соединения, что обеспечивает гибкую передачу и совместное использование файлов.


ZTE
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Подключается гаджет по USB-C. Заявлена поддержка сетей 5G SA+NSA в диапазоне ниже 6 ГГц и пиковая скорость до 1,6 Гбит/с.

Пока новый накопитель с 5G-модемом ZTE F50 5G доступен только в Китае по цене 529 юаней (~$74).
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Источник:
IT Home
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