Представлен процессор Apple M1 Ultra — в два раза круче, чем M1 Max





Компания Apple представила процессор M1 Ultra — третью итерацию чипов семейства Silicon. Он получил значительное увеличение производительности и при этом ещё более энергоэффективный.



M1 Ultra считается флагманским процессором, он гораздо производительнее, чем более ранние чипы M1, M1 Pro и M1 Max. В нём используется архитектура UltraFusion, которая объединяет две системы-на-чипе M1 Max в общую комбинацию со скоростью обмена данными друг с другом до 2,5 ТБ/с. Это позволило Apple удвоить почти все параметры процессора, в нём используется 20 ядер центрального процессора, 64 ядра в видеоусилителе и до 128 ГБ оперативной памяти.







По словам Apple, M1 Ultra обеспечивает более высокую производительность, чем у компьютеров с 16-ядерными процессорами, а производительность обработки видеографики соответствует топовым дискретным видеокартам. При этом тепловыделение центрального процессора не превышает 100 Вт, а видеочипа 200 Вт.







M1 Ultra найдёт применение в ноутбуках и компьютерах Apple, которые будут выпущены в этом году. Первым устройством с этим SoC станет десктоп Mac Studio.





