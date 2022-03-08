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Apple Процессоры M1 Ultra

Представлен процессор Apple M1 Ultra — в два раза круче, чем M1 Max

Александр
1840



Компания Apple представила процессор M1 Ultra — третью итерацию чипов семейства Silicon. Он получил значительное увеличение производительности и при этом ещё более энергоэффективный.

M1 Ultra считается флагманским процессором, он гораздо производительнее, чем более ранние чипы  M1, M1 Pro и M1 Max. В нём используется архитектура UltraFusion, которая объединяет две системы-на-чипе M1 Max в общую комбинацию со скоростью обмена данными друг с другом до 2,5 ТБ/с. Это позволило Apple удвоить почти все параметры процессора, в нём используется 20 ядер центрального процессора, 64 ядра в видеоусилителе и до 128 ГБ оперативной памяти.



По словам Apple, M1 Ultra обеспечивает более высокую производительность, чем у компьютеров с 16-ядерными процессорами, а производительность обработки видеографики соответствует топовым дискретным видеокартам. При этом тепловыделение центрального процессора не превышает 100 Вт, а видеочипа 200 Вт.



M1 Ultra найдёт применение в ноутбуках и компьютерах Apple, которые будут выпущены в этом году. Первым устройством с этим SoC станет десктоп Mac Studio.




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Комментарии

+2
Taat7
Так вроде как M1Ultra — это два M1 Max, а не Pro🤷🏻‍♂️
9 марта 2022 в 14:08
#
SithV
+351
SithV
современные игрушки он конечно потянет только с лагами на минималках))
9 марта 2022 в 05:07
#
0
Analgin
Что-то сломалось. Нет новостей
8 марта 2022 в 22:04
#
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