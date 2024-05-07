Представлен процессор Apple M4 — ещё больше искусственного интеллекта и игр

Александр



Компания Apple объявила на мероприятии «Let Loose», что её чип M4 появится в планшетах следующего поколения, начиная с iPad Pro. Новые модели iPad Pro с OLED-экранами получат улучшенный процессор M4, который задействует все возможности iPadOS и нацелен на повышение производительности в задачах, связанных с ИИ.

В Apple M4 сделан особый акцент на работе с искусственным интеллектом благодаря новому нейрочипу. Он в 60 раз быстрее NPU в A11 и составляет прямую конкуренцию чипам для ИИ от Intel, AMD и Qualcomm. С новым процессором производительность планшетов Apple будет сопоставима с новейшими игровыми ноутбуками на базе Windows, а автономность работы гораздо выше за счёт экономичных ядер в процессоре.



Apple M4 содержит 28 миллиардов транзисторов, собран в соответствии с требованиями второго поколения 3-нанометрового техпроцесса. Центральный процессор обладает десятью ядрами (4 высокопроизводительных и 6 энергоэффективных) и работает на 50% быстрее, чем M2. Графический чип тоже 10-ядерный, он поддерживает аппаратное ускорение трассировки лучей, а его производительность в сравнении с M2 примерно в четыре раза выше.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым
6
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Ok.ru — ok.ru/iguides
Cсылки по теме:
Все iPad Pro 2024 года получат самые навороченные OLED-дисплеи на рынке
Apple покажет 7 мая нечто большее, чем просто новые iPad
Тим Кук анонсировал генеративный искусственный интеллект Apple, который затмит все остальные нейросети

Рекомендации

Рекомендации

От Samsung до Xiaomi: ушедшие из России бренды рвутся обратно
На Ozon появились поддельные смартфоны Xiaomi, Redmi, Infinix и Realme. Как распознать фейк?
Ozon и Wildberries завалены поддельными наушниками JBL. Они в 15 раз дешевле оригинала, но это никого не смущает
Wylsacom рассказал, что делать, если Apple и Google заблокируют смартфоны в России

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

tellurian
+1331
tellurian
Главное чтобы iPadOS оптимизировали для М4.
На М2 заряд утекает очень быстро. На 4пда много кто продал из-за этого.
Сегодня в 18:40
#