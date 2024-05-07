Представлен процессор Apple M4 — ещё больше искусственного интеллекта и игр

Компания Apple объявила на мероприятии «Let Loose», что её чип M4 появится в планшетах следующего поколения, начиная с iPad Pro. Новые модели iPad Pro с OLED-экранами получат улучшенный процессор M4, который задействует все возможности iPadOS и нацелен на повышение производительности в задачах, связанных с ИИ.В Apple M4 сделан особый акцент на работе с искусственным интеллектом благодаря новому нейрочипу. Он в 60 раз быстрее NPU в A11 и составляет прямую конкуренцию чипам для ИИ от Intel, AMD и Qualcomm. С новым процессором производительность планшетов Apple будет сопоставима с новейшими игровыми ноутбуками на базе Windows, а автономность работы гораздо выше за счёт экономичных ядер в процессоре.Apple M4 содержит 28 миллиардов транзисторов, собран в соответствии с требованиями второго поколения 3-нанометрового техпроцесса. Центральный процессор обладает десятью ядрами (4 высокопроизводительных и 6 энергоэффективных) и работает на 50% быстрее, чем M2. Графический чип тоже 10-ядерный, он поддерживает аппаратное ускорение трассировки лучей, а его производительность в сравнении с M2 примерно в четыре раза выше.