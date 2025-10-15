Представлен процессор Apple M5. Он будет установлен в новые модели MacBook Pro, iPad Pro и Vision Pro

Компания Apple анонсировала процессор M5, который станет основой для новых моделей MacBook Pro, iPad Pro и Vision Pro. Основной акцент в новом чипе сделан на повышении производительности в задачах искусственного интеллекта.

M5 изготовлен по 3-нанометровой технологии. Его графический процессор (GPU) содержит 10 вычислительных ядер, в каждое из которых встроен специализированный блок — нейроускоритель (Neural Accelerator). Согласно данным Apple, это позволяет новому чипу обрабатывать определенные AI-нагрузки на GPU более чем в 4 раза быстрее по сравнению с M4.



Центральный процессор (CPU) M5 использует гетерогенную архитектуру и может содержать до 10 ядер: до 4 высокопроизводительных и до 6 энергоэффективных. Заявленный прирост производительности CPU в многопоточных задачах составляет около 15% относительно M4. Пропускная способность унифицированной памяти увеличена на 30% и теперь достигает 153 ГБ/с, а её максимальный объём может составлять 32 ГБ.

Графическая подсистема получила обновленный блок трассировки лучей (третье поколение). Для задач, использующих эту технологию, производительность графики может быть до 45% выше, чем у M4. Отдельный 16-ядерный блок Neural Engine также был доработан для более быстрой работы с моделями машинного обучения, например, для локального выполнения языковых моделей (LLM) или функций Apple Intelligence.



Для разработчиков Apple предоставляет доступ к программированию новых нейроускорителей через Tensor API в рамках фреймворка Metal 4. Это позволяет напрямую задействовать эти блоки для ускорения собственных AI-моделей, а не полагаться только на автоматическую оптимизацию системными библиотеками.

