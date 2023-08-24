Представлен прозрачный кейс для AirPods Pro, который лучше оригинала во всем

Артем
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Проект был создан компанией Pillonel. Их работа не только возвращает прозрачную эстетику гаджетов прошлых лет, но и делает AirPods Pro ремонтопригодными.

Наушники от AirPods Pro — это передовое устройство с превосходным звуком и удобной экосистемой. Но когда дело доходит до их ремонта, у простых пользователей есть один путь — в сервисный центр. В частности это касается случаев, когда гарантийное обслуживание истекло.

На это обратил внимание консультант по созданию прототипов аппаратного обеспечения Кен Пиллонел и создал свою версию кейса для «яблочных» наушников. Он распечатал на 3D-принтере детали зарядного чехла. Вместо пластика использовалась фотополимерная смола. 

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Длительный процесс полировки и покрытия лаком сделали гаджет прозрачным, так чтобы вся начинка была видна буквально на ладони. Все элементы соединения сменили защелки на маленькие болтики и футляр в любой момент можно разобрать при помощи простой отвертки. 

Внутренняя электроника, включая модуль для беспроводной зарядки, остались почти без изменений. От себя Кен Пиллонел заменил разъем Lightning на USB-C.

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Источник:
Macrumors
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Комментарии

Dmitriy
+655
Dmitriy
Представлен, в смысле один чувак себе один сделал. Но если мне не изменяет память, то фотополимерная смола под действием солнечных лучей, и.е. ультрафиолета, теряет прочность, что не гуд.
6 минут назад
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