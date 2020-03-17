











Компания Realme представила смартфон Realme 6i — первое в мире устройство, оснащённое процессором MediaTek Helio G80. Он работает на Android 10 и выпускается в двух модификациях, которые отличаются объёмом памяти: 3 + 64 ГБ или 4 + 128 ГБ.В Realme 6i используется 6,5-дюймовый экран с разрешением Full HD+ и небольшим каплевидным вырезом для 16-мегапиксельной фронтальной камеры. Соотношение экрана ко всей лицевой части устройства составляет почти 90%.Смартфон оснащён аккумулятором ёмкостью 5000 мАч с 18-ваттной зарядкой через порт USB Type-C. На задней части корпуса размещён сканер отпечатков пальцев, а на нижнем торце расположен 3,5-мм аудиовыход для подключения проводной акустики.Основная камера состоит из четырёх сенсоров: главный — 48 Мп, ультраширокий — 8 Мп, портретный — 2 Мп, макро — 2 Мп. Оформление корпуса Realme 6i по заказу компании было создано японским дизайнером Наото Фукасавой.Realme 6i выпускается в белом и зелёном цветах. Версия 3 + 64 ГБ стоит около 180 долларов, а вариант 4 + 128 ГБ — около 215 долларов. Продажи в некоторых странах мира в конце марта начнутся, а позже этот смартфон появится в России.