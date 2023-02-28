Представлен realme GT3. Это первый в мире смартфон, который можно полностью зарядить всего за 10 минут

Китайский производитель гаджетов realme наконец-то представил новый смартфон realme GT3 с поддержкой сверхбыстрой зарядки мощностью 240 Вт и флагманскими характеристиками.Как и предполагалось, realme GT3 это глобальная версия realme GT Neo 5. Смартфон получил 6,74-дюймовый AMOLED-дисплей с высокой частотой обновления 144 Гц и разрешением Full HD+, что соответствует конкурентным флагманским устройствам в 2023 году.На задней панели расположены три камеры с основным модулем на 50 Мп, сверхшириком на 8 Мп (с углом обзора 112°) и микроскоп на 2 Мп. Кроме того, на спинке гаджета присутствует светодиодный индикатор уведомлений. Разрешением селфи-камеры составляет 16 Мп.realme GT3 оснащён чипсетом Snapdragon 8+ Gen 1, 8/12/16 ГБ оперативной и 128/256/512 ГБ встроенной памяти. Он работает под управлением Android 13 с фирменной оболочки realme UI 4.0 из коробки.В телефоне используются три специально разработанных контроллера зарядки мощностью 100 Вт каждый, чтобы достичь эффективности передачи энергии 98,5%. Заряжается смартфон с помощью двойного зарядного устройства GaN по кастомному USB-кабелю на 12А.realme GT3 питается от аккумулятора ёмкостью 4600 мАч, который можно полностью зарядить примерно за 9 минут 30 секунд, а наполовину смартфон заряжается всего за 4 минуты.Для снижения нагрева устройства во время игр и зарядки в корпусе предусмотрена массивная испарительная камера площадью 6580 мм² — она покрывает 61,5% площади батареи и вместе с 13 датчиками температуры обеспечивает максимальную безопасность во время эксплуатации. Кстати, смартфон прошёл сертификацию TÜV Rheinland.Производитель утверждает, что даже если использовать только режим сверхбыстрой зарядки на 240 Вт, батарея сохранит 80% своей первоначальной ёмкости после 1600 циклов.Вдобавок ко всему realme GT3 получил «систему импульсного интерфейса» в виде C-образной RGB-подсветки за стеклянным окошком на задней панели. Она используется для индикации уровня заряда аккумулятора или уведомлений.realme GT3 скоро поступит в продажу по всему миру по цене от $650 за базовую версию с 8/128 ГБ памяти.