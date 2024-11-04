Представлен realme GT7 Pro — игровой флагман на Snapdragon 8 Elite

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым

Ультимативный гаджет для мобильных баталий.Realme GT7 Pro создан на платформе Snapdragon 8 Elite по технологии TSMC второго поколения с 3 нм техпроцессом. Чип основан на архитектуре Oryon CPU — два ядра с тактовой частотой 4,32 ГГц и шесть высокоэффективных ядер на 3,53 ГГц. Такой тандем справляется с одновременным запуском нескольких «тяжеловесных» приложений.За оптимизацию отвечает «движок» GT Performance Engine 2.0. Он равномерно распределяет нагрузку на смартфон, в зависимости от ресурсоемкости текущего приложения, что позволяет добиться стабильной работы в играх. Кроме того, от перегрева устройство защищает двухслойная система охлаждения VC с площадью 11480 мм².GT7 Pro создает 4D вибрацию в играх благодаря искусственному интеллекту. На старте доступны пресеты для 20 агентов в игре Zenless Zone Zero и 50 героев в Honor of Kings.Технология AI Gaming Assistant 2.0 оповестит о важных событиях в игре, спрогнозирует вероятность победы и других условий, важных для эффективной командной борьбы.Экран Eco² Celestial создан совместно с Samsung. Это первый в мире плоским дисплей без поляризационного слоя. Его яркость достигает 2000 нит, охват цветовой гаммы 120% DCI-P3, а под дисплеем спрятан ультразвуковой сканер отпечатков пальцев.Длительное время работы обеспечивает аккумулятор емкостью 6500 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки на 120 Вт. Устройство продержится свыше 6 часов в режиме игры с высокой частотой кадров и до 29 часов при умеренном использовании.Блок камер GT7 Pro состоит из 50 МП сенсор Sony IMX882 с поддержкой 3-кратного оптического и 6-кратного гибридного зума.Характеристики:6,78 дюйма, LTPO AMOLED, 2780 × 1264, 120 Гц, 6000 нит, HDR, Dolby Vision;Snapdragon 8 Elite;Adreno 830;оперативная — 12/16 ГБ, постоянная — 256/512 ГБ, 1 ТБ;50 МП f/1.8, 24 мм (основная) + 8 МП f/2.2, 16 мм (сверхширокая) + 50 МП • f/2.6, 73 мм, 3-кратный оптический и 6-кратный цифровой зум. Фронталка 16 МП, f/2.45 (телефото);6500 мА·ч с проводной зарядкой 120 Вт;162,45 × 76,89 × 8,55 мм с весом 222,8 г;Android 15, realme UI 6.0.realme GT7 Pro будет доступен в цветах: «марсианский», белый, и титановый. Цены стартуют от 3700 юаней (≈ 53 000 рублей) в Китае. Сроки поступления в Россию пока неизвестны.