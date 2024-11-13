Представлен Red Magic 10 Pro — самый мощный флагман современности





В Китае прошла презентация новых игровых смартфонов Red Magic 10 Pro и Red Magic 10 Pro+ от компании Nubia, которой владеет ZTE. Новинки получили агрессивный дизайн, топовую начинку и активную систему охлаждения, благодаря чему сразу стали рекордсменами в бенчмарке AnTuTu. В Китае прошла презентация новых игровых смартфонов Red Magic 10 Pro и Red Magic 10 Pro+ от компании Nubia, которой владеет ZTE. Новинки получили агрессивный дизайн, топовую начинку и активную систему охлаждения, благодаря чему сразу стали рекордсменами в бенчмарке AnTuTu. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Смартфоны оснащены процессором Qualcomm Snapdragon 8 Elite, который охлаждается с помощью гибридной кулерной системы, состоящей из медной пластины, испарительной камеры на основе жидкометаллического композита со слоистой структурой площадью 12 000 мм² и миниатюрного вентилятора, лопасти которого вращаются с частотой до 23 тысяч оборотов в минуту. Благодаря такому охлаждению, температуру процессора удаётся снизить на 21 градус.Red Magic 10 Pro и Red Magic 10 Pro+ набирают в AnTuTu рекордное количество баллов — около 3,3 миллиона. У ближайшего конкурента — OnePlus 13 — примерно на 10% меньше. Производитель заявляет, что на этих смартфонах можно долгое время играть в «тяжёлые» игры без просадки кадров — например, при запуске Genshin Impact в течение одного часа с разрешением 2K на 120 FPS температура процессора не превышает 43 градусов Цельсия.Отличий между моделями не так много, в основном у них одинаковые характеристики, они отличаются лишь аккумуляторами, скоростью зарядки и объёмом памяти. В Red Magic 10 Pro установлена батарея на 6500 мАч с 80-ваттной зарядкой, а в Red Magic 10 Pro+ — на 7050 мАч с поддержкой 120-ваттного адаптера. У младшей модели меньше оперативной памяти и накопитель меньшего объёма.Экраны геймерские — занимающая 95% лицевой поверхности матрица OLED BOE диагональю 6,85 дюйма с разрешением 2688×1216 пикселей и без выреза для фронтальной камеры. Частота обновления до 144 Гц, максимальная яркость 2000 нит. Фронтальная камера встроена в экран и незаметна для глаза, её разрешение составляет 16 Мп. В основной камере три датчика: главный на 50 Мп, ультраширик на 50 Мп и макро на 2 Мп. Также в наличии программируемые игровые кнопки на корпусе, 3,5-мм аудиовыход и стереодинамики.Обе модели выпущены как в непрозрачных корпусах белого и чёрного цветов, так и в полупрозрачном корпусе, сквозь который видно электронную начинку. Red Magic 10 Pro+ также доступен в цвете Golden Saga в корпусе, стилизованном под отделанный золотом карбон. У этой версии в комплектацию дополнительно включён внешний кулер, чехол и подарочная карточка.Red Magic 10 Pro (12 + 256 ГБ, непрозрачный) — 4999 юаней (примерно 67 500 рублей)Red Magic 10 Pro (12 + 512 ГБ, непрозрачный) — 5499 юаней (примерно 74 200 рублей)Red Magic 10 Pro (12 + 256 ГБ, прозрачный) — 5299 юаней (примерно 71 500 рублей)Red Magic 10 Pro (12 + 512 ГБ, прозрачный) — 5799 юаней (примерно 78 300 рублей)Red Magic 10 Pro+ (16 + 512 ГБ, непрозрачный) — 5999 юаней (примерно 81 000 рублей)Red Magic 10 Pro+ (16 + 512 ГБ, прозрачный) — 6299 юаней (примерно 85 000 рублей)Red Magic 10 Pro+ (24 + 1024 ГБ, непрозрачный) — 7499 юаней (примерно 101 200 рублей)Red Magic 10 Pro+ (24 + 1024 ГБ, цвет Golden Saga) — 9699 юаней (примерно 131 000 рублей)