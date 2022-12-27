Представлен Redmi Note 12 Pro Extreme Edition — на 20% производительнее оригинальной модели





Компания Xiaomi пополнила популярную линейку смартфонов Redmi Note новой моделью — Redmi Note 12 Pro Extreme Edition. Как можно понять уже из названия, это улучшенная версия Redmi Note 12, который был представлен несколько недель назад.



В Redmi Note 12 Pro Extreme Edition используется процессор MediaTek Dimensity 1080, который примерно на 20% производительнее, чем Snapdragon 778G, установленный в оригинальной модели. Новый смартфон получил плоский AMOLED-экран диагональю 6,67 дюйма, 6, 8 или 12 ГБ оперативной памяти, накопитель объёмом 128 или 256 ГБ, модуль NFC, модем 5G, ИК-порт, стереодинамики, 3,5-мм аудиовыход и аккумулятор ёмкостью 5000 мАч с поддержкой 67-ваттной зарядки. В основной камере использован 108-мегапиксельный сенсор и два вспомогательных датчика, особенности которых пока не раскрыты.







В пересчёте на российскую валюту Redmi Note 12 Pro Extreme Edition стоит от 17 000 до 22 300 рублей в зависимости от объёма памяти. Первые покупатели новинки получат весомую скидку и упаковку с праздничным оформлением.

