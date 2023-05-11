Представлен российский электрокар «АТОМ» с запасом хода до 500 км и собственной операционкой

Артем
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По словам разработчиков модель с нуля создавалась в России. В неё установлена собственная операционная система с магазином приложений AtomVerse. Ожидается, что электромобиль поступит в продажу в 2025 году.

Рабочий прототип авто был представлен в Москве. Из особенностей модели отмечается маневренность и компактность: длина — 3,9 м, ширина — 1,7 м, высота — 1,6 м. Аккумулятор и электропривод разработаны совместно с «Росатомом». За 7 секунд автомобиль разгоняется до 100 км/ч, а запас хода составит до 500 км. Не исключено, что в будущем «АТОМ» получит защищенную от мороза батарею.

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Над дизайном работали итальянские специалисты, сделав акцент на минимализме и практичности «АТОМа». Особое внимание уделялось водительскому опыту. Сенсорный дисплей располагается не на приборной панели, а непосредственно на руле. На лобовом стекле будут отображаться элементы дополненной реальности. Из маркетплейса AtomVerse можно будет скачать приложения для настройки автомобиля, например, новые голоса для мультимедийной системы. 

В представленном прототипе нет физических кнопок внутри салона, они появятся в финальной версии автомобиля. Как заявляют представители компании, форм-фактор не изменится, но могут быть внесены изменения в размеры электрокара. 

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На защиту от хакеров встала команда «Лаборатории Касперского». Разработчики создали специальный шлюз безопасности на базе операционной системы KasperskyOS. Система защитит электромобиль от кибервзлома и позволит безопасно обновлять ПО.

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Также «АТОМ» получит систему помощи водителю с функцией удержания в полосе, автоматической парковкой, системой распознавания дорожных знаков и другими возможностями

В массовом производстве «AТОМ» ожидают к 2025 году. Поставками комплектующих займутся около 90 компаний, включая Турцию, Индию и Китай.
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Источник:
Autonews
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Комментарии

Mers
+4407
Mers
👍🏻
Вчера в 23:37
#
+543
franzisonfire
Ёмобиль part 2?)
Сегодня в 00:07
#
+64
Analgin
И 99% Китай
Сегодня в 00:19
#
+104
batya_12
Это что получается, едешь, крутишь руль на поворотах и дисплей вместе с рулем?! Удобно то как, просто бесподобно, и удобно, самое главное
Сегодня в 01:08
#
tellurian
+5056
tellurian batya_12
Об этой машине писали 2-3 года назад, может больше и тогда тоже обсуждали этот момент.
Сегодня в 08:05
#
s_medik
+3337
s_medik batya_12
А вы часто на повороте в дисплей смотрите?
Сегодня в 09:14
#
tellurian
+5056
tellurian Konstantin Bulatnikov
Там Фоменко делал спорткар. Были продажи в мире.
Уже не помню, почему закрылись.
Сегодня в 08:06
#
+4669
Carter_Mayers tellurian
В конечном итоге обанкротились они, но да, там продажи были даже зарубежом и даже в некоторых играх крупных издателей это авто засветилось
2 часа назад в 12:27
#
tellurian
+5056
tellurian
Успехов ребятам.
В мире сейчас столько стартапов кто делает электроавтомобили, что больше похоже на освоение чужих денег.
Сегодня в 08:04
#
+50
denisba
Ну почему нельзя что то нормальное придумать..
Сегодня в 10:42
#
st00p1dm0nkey
+4035
st00p1dm0nkey denisba
Дерзайте, придумывайте, кто вам мешает?
Сегодня в 11:27
#
st00p1dm0nkey
+4035
st00p1dm0nkey
Хоть я и скептически отношусь к электрокарам, но всё равно молодцы.
Если она будет такая же с конвейера выходить, то супер.
Дисплей на руле смущает, но надо попробовать, может и удобно. Правда пассажир не сможет даже климат настроить без отвлечения водителя 🤷‍♂️
Сегодня в 11:32
#
+163
Zouk
симпатичная машина, если дойдет до серии, уверен видоизменится. Экран на руле вместо подушки безопасности, а за подушку отвечает одеяло на панели приборов
2 часа назад в 11:40
#
EDD
+236
EDD
Nintendo какой то вместо руля.
час назад в 12:37
#
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