Представлен российский электрокар «АТОМ» с запасом хода до 500 км и собственной операционкой

По словам разработчиков модель с нуля создавалась в России. В неё установлена собственная операционная система с магазином приложений AtomVerse. Ожидается, что электромобиль поступит в продажу в 2025 году.
Рабочий прототип авто был представлен в Москве. Из особенностей модели отмечается маневренность и компактность: длина — 3,9 м, ширина — 1,7 м, высота — 1,6 м. Аккумулятор и электропривод разработаны совместно с «Росатомом». За 7 секунд автомобиль разгоняется до 100 км/ч, а запас хода составит до 500 км. Не исключено, что в будущем «АТОМ» получит защищенную от мороза батарею.
Над дизайном работали итальянские специалисты, сделав акцент на минимализме и практичности «АТОМа». Особое внимание уделялось водительскому опыту. Сенсорный дисплей располагается не на приборной панели, а непосредственно на руле. На лобовом стекле будут отображаться элементы дополненной реальности. Из маркетплейса AtomVerse можно будет скачать приложения для настройки автомобиля, например, новые голоса для мультимедийной системы.
В представленном прототипе нет физических кнопок внутри салона, они появятся в финальной версии автомобиля. Как заявляют представители компании, форм-фактор не изменится, но могут быть внесены изменения в размеры электрокара.
На защиту от хакеров встала команда «Лаборатории Касперского». Разработчики создали специальный шлюз безопасности на базе операционной системы KasperskyOS. Система защитит электромобиль от кибервзлома и позволит безопасно обновлять ПО.
Также «АТОМ» получит систему помощи водителю с функцией удержания в полосе, автоматической парковкой, системой распознавания дорожных знаков и другими возможностями
В массовом производстве «AТОМ» ожидают к 2025 году. Поставками комплектующих займутся около 90 компаний, включая Турцию, Индию и Китай.