Представлен российский электрокар «АТОМ» с запасом хода до 500 км и собственной операционкой

По словам разработчиков модель с нуля создавалась в России. В неё установлена собственная операционная система с магазином приложений AtomVerse. Ожидается, что электромобиль поступит в продажу в 2025 году.Рабочий прототип авто был представлен в Москве. Из особенностей модели отмечается маневренность и компактность: длина — 3,9 м, ширина — 1,7 м, высота — 1,6 м. Аккумулятор и электропривод разработаны совместно с «Росатомом». За 7 секунд автомобиль разгоняется до 100 км/ч, а запас хода составит до 500 км. Не исключено, что в будущем «АТОМ» получит защищенную от мороза батарею.Над дизайном работали итальянские специалисты, сделав акцент на минимализме и практичности «АТОМа». Особое внимание уделялось водительскому опыту. Сенсорный дисплей располагается не на приборной панели, а непосредственно на руле. На лобовом стекле будут отображаться элементы дополненной реальности. Из маркетплейса AtomVerse можно будет скачать приложения для настройки автомобиля, например, новые голоса для мультимедийной системы.В представленном прототипе нет физических кнопок внутри салона, они появятся в финальной версии автомобиля. Как заявляют представители компании, форм-фактор не изменится, но могут быть внесены изменения в размеры электрокара.На защиту от хакеров встала команда «Лаборатории Касперского». Разработчики создали специальный шлюз безопасности на базе операционной системы KasperskyOS. Система защитит электромобиль от кибервзлома и позволит безопасно обновлять ПО.Также «АТОМ» получит систему помощи водителю с функцией удержания в полосе, автоматической парковкой, системой распознавания дорожных знаков и другими возможностямиВ массовом производстве «AТОМ» ожидают к 2025 году. Поставками комплектующих займутся около 90 компаний, включая Турцию, Индию и Китай.