Представлен российский планшет KVADRA_T с большим экраном, огромным аккумулятором и ОС Android. Угадайте, сколько он стоит

Фархад
KVADRA_T

Российская компания «КНС-Групп» представила свой первый планшет под названием KVADRA_T. Собрали всё самое интересное об этом устройстве.

Гаджет получил 10,9-дюймовый LCD-дисплей (IPS-матрица) с разрешением Full HD+ и стандартной частотой обновления 60 Гц. Экран прикрыт стеклом с защитой от царапин Asahi Glass.

Планшет может похвастаться металлическим корпусом и достаточно большим аккумулятором на 9000 мАч с поддержкой зарядки мощностью до 20 Вт.

KVADRA_T

За производительность отвечает 8-ядерный ARM-процессор с тактовой частотой до 2,4 ГГц. Планшет выпускается в одной конфигурации с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти. К счастью, в нём есть поддержка карт microSD объёмом до 256 ГБ.

Среди прочих особенностей — основная камера на 13 Мп и фронтальная на 5 Мп, порт USB-C, Bluetooth 5.2, NFC, GPS, 3,5-мм разъём для наушников и коннектор для фирменной клавиатуры.

KVADRA_T

KVADRA_T работает на собственной операционной системе KVADRA OS, построенной на базе Android Open Source Project (AOSP). Из минусов — отсутствие сервисов Google.

Планшет поступит в продажу в ближайшее время в трёх цветах по цене 39 990 рублей.

KVADRA_T
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Комментарии

Tigrolik
+581
Tigrolik
HTC A102
Сегодня в 19:15
#
Вася Вотафаков
+5485
Вася Вотафаков Tigrolik
Просто 3.14zdets. Отпилить 2 гига оперативки. Засунуть убогие камеры. Накатить непонятную ось. Чутка разогнать проц. Накинуть к батарее 1000. Икс 2 к цене оригинала …
2 часа назад в 19:58
#
+12
AID_000062.bb116ef3550840b19f094ea38301b35f.1255
Что в нем Российского ? И под такое г…но выделяются деньги налогоплательщиков ?
Сегодня в 19:25
#
–305
NYX AID_000062.bb116ef3550840b19f094ea38301b35f.1255
С чего вы сразу взяли, что они сидят на шее гос. бюджета? Это обычное ООО. Порадуйтесь, хоть что-то делают и на том ладно. Тем более, что компания под санкциями.
2 часа назад в 19:33
#
+12
AID_000062.bb116ef3550840b19f094ea38301b35f.1255 NYX
Если под санкциями то точно из гос бюджета , а потом под такую лажу зачищают поляну от конкурентов … а то видите ли импортозамещение надо поддерживать , а то что это г на палке никого не волнует , за то наше .
2 часа назад в 19:36
#
Вася Вотафаков
+5485
Вася Вотафаков
Мне одному не совсем ясно при нашей жизни планшет полностью зарядится от 20 ватт или уже в следующей 🤔🤣
2 часа назад в 20:00
#
Вася Вотафаков
+5485
Вася Вотафаков
Кто жил в СССР помнит. Была у нас микроэлектроника. Калькуляторы. Магнитофоны. Портативные плейеры. Приставки. Я надеюсь что возродится это у нас. При нашей же жизни. 🫤
2 часа назад в 20:11
#
YABLOKOFON
+152
YABLOKOFON Вася Вотафаков
И все это было клонами паршивого качества западных аналогов, начиная от автопрома и электроникой в том числе и компьютерами заканчивая различными игрушками, а ещё и достать эти аналоги простому смертному было почти невозможно без блата и знакомств верной дорогой идём (нет)
2 часа назад в 20:18
#
–305
NYX Вася Вотафаков
Ну потребительская электроника для люмпенов была и наверное она не могла во всем конкурировать с западными образцами. Однако промышленная, военная, космическая и пр. отрасли имели превосходного уровня запчасти. И это при том, что страна чудом пережила разрушительные войны и революции.
час назад в 20:31
#
YABLOKOFON
+152
YABLOKOFON
Очередное «изобретение» для попила госденег
2 часа назад в 20:20
#