Представлен российский планшет KVADRA_T с большим экраном, огромным аккумулятором и ОС Android. Угадайте, сколько он стоит
Фархад Усманов —
Российская компания «КНС-Групп» представила свой первый планшет под названием KVADRA_T. Собрали всё самое интересное об этом устройстве.
Гаджет получил 10,9-дюймовый LCD-дисплей (IPS-матрица) с разрешением Full HD+ и стандартной частотой обновления 60 Гц. Экран прикрыт стеклом с защитой от царапин Asahi Glass.
Планшет может похвастаться металлическим корпусом и достаточно большим аккумулятором на 9000 мАч с поддержкой зарядки мощностью до 20 Вт.
За производительность отвечает 8-ядерный ARM-процессор с тактовой частотой до 2,4 ГГц. Планшет выпускается в одной конфигурации с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти. К счастью, в нём есть поддержка карт microSD объёмом до 256 ГБ.
Среди прочих особенностей — основная камера на 13 Мп и фронтальная на 5 Мп, порт USB-C, Bluetooth 5.2, NFC, GPS, 3,5-мм разъём для наушников и коннектор для фирменной клавиатуры.
KVADRA_T работает на собственной операционной системе KVADRA OS, построенной на базе Android Open Source Project (AOSP). Из минусов — отсутствие сервисов Google.
Планшет поступит в продажу в ближайшее время в трёх цветах по цене 39 990 рублей.
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Комментарии
Просто 3.14zdets. Отпилить 2 гига оперативки. Засунуть убогие камеры. Накатить непонятную ось. Чутка разогнать проц. Накинуть к батарее 1000. Икс 2 к цене оригинала …
2 часа назад в 19:58
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+12
Что в нем Российского ? И под такое г…но выделяются деньги налогоплательщиков ?
Сегодня в 19:25
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–305
С чего вы сразу взяли, что они сидят на шее гос. бюджета? Это обычное ООО. Порадуйтесь, хоть что-то делают и на том ладно. Тем более, что компания под санкциями.
2 часа назад в 19:33
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+12
Если под санкциями то точно из гос бюджета , а потом под такую лажу зачищают поляну от конкурентов … а то видите ли импортозамещение надо поддерживать , а то что это г на палке никого не волнует , за то наше .
2 часа назад в 19:36
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Мне одному не совсем ясно при нашей жизни планшет полностью зарядится от 20 ватт или уже в следующей 🤔🤣
2 часа назад в 20:00
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Кто жил в СССР помнит. Была у нас микроэлектроника. Калькуляторы. Магнитофоны. Портативные плейеры. Приставки. Я надеюсь что возродится это у нас. При нашей же жизни. 🫤
2 часа назад в 20:11
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И все это было клонами паршивого качества западных аналогов, начиная от автопрома и электроникой в том числе и компьютерами заканчивая различными игрушками, а ещё и достать эти аналоги простому смертному было почти невозможно без блата и знакомств верной дорогой идём (нет)
2 часа назад в 20:18
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–305
Ну потребительская электроника для люмпенов была и наверное она не могла во всем конкурировать с западными образцами. Однако промышленная, военная, космическая и пр. отрасли имели превосходного уровня запчасти. И это при том, что страна чудом пережила разрушительные войны и революции.
час назад в 20:31
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Очередное «изобретение» для попила госденег
2 часа назад в 20:20
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