Представлен российский планшет KVADRA_T с большим экраном, огромным аккумулятором и ОС Android. Угадайте, сколько он стоит

Российская компания «КНС-Групп» представила свой первый планшет под названием KVADRA_T. Собрали всё самое интересное об этом устройстве.Гаджет получил 10,9-дюймовый LCD-дисплей (IPS-матрица) с разрешением Full HD+ и стандартной частотой обновления 60 Гц. Экран прикрыт стеклом с защитой от царапин Asahi Glass.Планшет может похвастаться металлическим корпусом и достаточно большим аккумулятором на 9000 мАч с поддержкой зарядки мощностью до 20 Вт.За производительность отвечает 8-ядерный ARM-процессор с тактовой частотой до 2,4 ГГц. Планшет выпускается в одной конфигурации с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти. К счастью, в нём есть поддержка карт microSD объёмом до 256 ГБ.Среди прочих особенностей — основная камера на 13 Мп и фронтальная на 5 Мп, порт USB-C, Bluetooth 5.2, NFC, GPS, 3,5-мм разъём для наушников и коннектор для фирменной клавиатуры.KVADRA_T работает на собственной операционной системе KVADRA OS, построенной на базе Android Open Source Project (AOSP). Из минусов — отсутствие сервисов Google.Планшет поступит в продажу в ближайшее время в трёх цветах по цене 39 990 рублей.