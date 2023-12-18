Представлен российский «Р-ФОН» под управлением «Роса Мобайл»

Артем
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Операционная система «Роса Мобайл» создана, как единая база для мобильных и десктопных устройств.

Презентация стартовала с демонстрации корпоративных возможностей «операционки». «Роса Контроль» позволяет удаленно управлять устройствами сотрудников — можно отключить камеру, микрофон или удалить данные с утерянного устройства. «Роса Уведомления» — сервис отправки системных уведомлений или оповещений из приложения. Также анонсировали появление собственной платежной системы «Роса Платежи».

В ходе ивента отметили, что смартфон создан полностью из импортируемых компонентов, однако собирается исключительно в России. Спикеры продемонстрировали дизайн оболочки и иконки некоторых приложений.

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Были оглашены следующие характеристики «Р-ФОНА»:

  • Экран: 6,7- дюйма, AMOLED-матрица, разрешение 1080×2412 точек, частота 120 Гц, яркость 500 нит;
  • Процессор: MediaTek Helio G99;
  • Память: 8/128 ГБ, карта памяти до 2ТБ;
  • Камера: основная — 50 МП; фронтальная — 16 МП;
  • Аккумулятор: 5000 мА·ч, зарядка мощностью 18 Вт;
  • Другое: 2 нано сим-карты, NFC, Bluetooth 5.2, сканер отпечатка пальцев, аудиоразъем 3,5, порт USB-C.

Толщина корпуса составит 7,8 мм при весе 189 гр. В комплекте со смартфоном обещали защитный кейс, гарнитуру и зарядный блок.

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Цена и дата начала продаж пока не сообщаются.
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Источник:
VK
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Комментарии

+66
horizon
Собираем небось 1-2 шт, а остальное ОЕМ из Китая, как обычно, после клеим стикеры типа сделано в России и продаем в Госс структуры с 10-20 кратной наценкой, или по другому?
Сегодня в 14:16
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EDD
+420
EDD
Там от Российского только буква "Р"😂
Сегодня в 14:34
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Роман Лесной
+3
Роман Лесной
Йота фон очередной, ждем рекламу Тимати с Кадыровым
Сегодня в 14:38
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