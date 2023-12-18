Представлен российский «Р-ФОН» под управлением «Роса Мобайл»

Экран: 6,7- дюйма, AMOLED-матрица, разрешение 1080×2412 точек, частота 120 Гц, яркость 500 нит;

6,7- дюйма, AMOLED-матрица, разрешение 1080×2412 точек, частота 120 Гц, яркость 500 нит; Процессор: MediaTek Helio G99;

MediaTek Helio G99; Память: 8/128 ГБ, карта памяти до 2ТБ;

8/128 ГБ, карта памяти до 2ТБ; Камера: основная — 50 МП; фронтальная — 16 МП;

основная — 50 МП; фронтальная — 16 МП; Аккумулятор: 5000 мА·ч, зарядка мощностью 18 Вт;

5000 мА·ч, зарядка мощностью 18 Вт; Другое: 2 нано сим-карты, NFC, Bluetooth 5.2, сканер отпечатка пальцев, аудиоразъем 3,5, порт USB-C.

Операционная система «Роса Мобайл» создана, как единая база для мобильных и десктопных устройств.Презентация стартовала с демонстрации корпоративных возможностей «операционки». «Роса Контроль» позволяет удаленно управлять устройствами сотрудников — можно отключить камеру, микрофон или удалить данные с утерянного устройства. «Роса Уведомления» — сервис отправки системных уведомлений или оповещений из приложения. Также анонсировали появление собственной платежной системы «Роса Платежи».В ходе ивента отметили, что смартфон создан полностью из импортируемых компонентов, однако собирается исключительно в России. Спикеры продемонстрировали дизайн оболочки и иконки некоторых приложений.Были оглашены следующие характеристики «Р-ФОНА»:Толщина корпуса составит 7,8 мм при весе 189 гр. В комплекте со смартфоном обещали защитный кейс, гарнитуру и зарядный блок.Цена и дата начала продаж пока не сообщаются.