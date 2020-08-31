





Компания Samsung представила новый смартфон средней ценовой категории. Он называется Galaxy M51 и получил батарею впечатляющей ёмкости.В Galaxy M51 используется экран Super AMOLED диагональю 6,7 дюйма с разрешением Full HD+, небольшой рамкой и миниатюрным круглым вырезом под 32-мегапиксельную фронтальную камеру. Смартфон получил 8-ядерный процессор Qualcomm Snapdragon 730, 6 ГБ оперативной памяти и 128-гигабайтный накопитель со слотом microSD. Сканер отпечатков пальцев размещён сбоку в кнопке включения.Что касается основной камеры, она четырёхмодульная — с 64-мегапиксельным главным сенсором, которому аккомпанирует 12-мегапиксельный ширик с углом охвата 123 градуса, 5-мегапиксельный макросенсор и 5-мегапиксельный датчик глубины.Главная достопримечательность этой модели — батарея на 7000 мАч с поддержкой быстрой 25-ваттной зарядки. Беспроводная зарядка не предусмотрена. Корпус смартфона пластиковый, без защиты от воды, 3,5-миллиметрового аудиовыхода нет.Galaxy M51 будет продаваться в Европе начиная с 11 сентября за 360 евро (около 31 600 рублей). Когда он появится в России и по какой цене, неизвестно.