Представлен самый дешёвый флагман на Snapdragon 8 Gen 2 — Nubia Z50

Китайский производитель гаджетов ZTE представил новый смартфон Nubia Z50, который претендует на звание самого доступного флагмана 2023 года.
Девайс получил 6,67-дюймовый изогнутый AMOLED-дисплей с разрешением Full HD+, частотой обновления до 144 Гц, 100%-охватом гаммы DCI-P3, пиковой яркостью в 1000 нит и вырезом под фронталку на 16 Мп.
На задней панели расположены две камеры — основная на 64 Мп с сенсором Sony IMX787 и сверхширокоугольная Samsung S5KJN1 на 50 Мп с углом обзора 116 градусов.
Nubia Z50 оснащён топовым чипсетом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, до 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5x и накопителем стандарта UFS 4.0 объёмом до 1 ТБ.
Среди прочих особенностей новинки — Wi-Fi 6e, Bluetooth 5.3, система охлаждения с паровой камерой, Android 13 из коробки, два стереодинамика, подэкранный сканер отпечатков пальцев, NFC-модуль и аккумулятор ёмкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 80 Вт.
Пока Nubia Z50 можно приобрести только в Китае по следующим ценам:
- 8/128 ГБ — 2999 юаней ($430/~29 000 рублей);
- 8/256 ГБ — 3399 юаней ($487~33 000 рублей);
- 12/256 ГБ — 3699 юаней ($530/~36 000 рублей);
- 12/512 ГБ — 3999 юаней ($573/~39 000 рублей);
- 16 /1 ТБ — 5999 юаней ($859/~58 000 рублей).
Скорее всего, глобальный релиз этой модели состоится уже в следующем году.