Представлен самый дешёвый флагман на Snapdragon 8 Gen 2 — Nubia Z50

Китайский производитель гаджетов ZTE представил новый смартфон Nubia Z50, который претендует на звание самого доступного флагмана 2023 года.Девайс получил 6,67-дюймовый изогнутый AMOLED-дисплей с разрешением Full HD+, частотой обновления до 144 Гц, 100%-охватом гаммы DCI-P3, пиковой яркостью в 1000 нит и вырезом под фронталку на 16 Мп.На задней панели расположены две камеры — основная на 64 Мп с сенсором Sony IMX787 и сверхширокоугольная Samsung S5KJN1 на 50 Мп с углом обзора 116 градусов.Nubia Z50 оснащён топовым чипсетом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, до 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5x и накопителем стандарта UFS 4.0 объёмом до 1 ТБ.