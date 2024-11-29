Представлен самый дорогой китайский электромобиль





Компания Huawei Компания Huawei объявила о выпуске первого в своей истории электрического бизнес-седана S800. Электромобиль создан в сотрудничестве с китайской автомобильной компанией JAC и выпущен под новым брендом Maextro. Дизайн экстерьера и интерьера напоминает Mercedes-Maybach и Rolls-Royce. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

В 2023 году Huawei учредила альянс HIMA для разработки электромобилей в Китае. В рамках этой инициативы Huawei разрабатывает программное обеспечение, а автоконцерны занимаются производством автомобилей. Ранее компания запустила несколько брендов (Aito совместно с Seres, Luxeed совместно с Chery и Stelato совместно с BAIC), а теперь сотрудничает с JAC в рамках бренда Maextro. Колесная база Maextro S800 составляет 3370 мм, длина автомобиля 5480 мм, ширина 2000 мм, высота 1536 мм.В отделке интерьера Maextro S800 используется натуральная кожа и дерево. Панорамной крыши и люка нет, вместо этого имеется внутренняя подсветка крыши в стиле звездного неба. Одной из интеллектуальных функций является система автономного вождения.Maextro S800 станет самым одним из самых дорогих китайских автомобилем и будет относиться к представительскому классу. Вариант с самой простой комплектацией обойдется в 138 тысяч долларов (более 15 млн рублей), а с самой продвинутой — в 207 тысяч долларов (более 22,5 млн рублей). Продажи начнутся в середине 2025 года.