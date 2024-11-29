Представлен самый дорогой китайский электромобиль

Компания Huawei объявила о выпуске первого в своей истории электрического бизнес-седана S800. Электромобиль создан в сотрудничестве с китайской автомобильной компанией JAC и выпущен под новым брендом Maextro. Дизайн экстерьера и интерьера напоминает Mercedes-Maybach и Rolls-Royce.
В отделке интерьера Maextro S800 используется натуральная кожа и дерево. Панорамной крыши и люка нет, вместо этого имеется внутренняя подсветка крыши в стиле звездного неба. Одной из интеллектуальных функций является система автономного вождения.
Maextro S800 станет самым одним из самых дорогих китайских автомобилем и будет относиться к представительскому классу. Вариант с самой простой комплектацией обойдется в 138 тысяч долларов (более 15 млн рублей), а с самой продвинутой — в 207 тысяч долларов (более 22,5 млн рублей). Продажи начнутся в середине 2025 года.