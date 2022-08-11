Представлен самый тонкий в мире складной смартфон — Xiaomi Mi Fold 2

Компания Xiaomi анонсировала выпуск смартфона Mi Fold 2, который оснащён двумя экранами (обычным и большим) и может складываться пополам. На следующей неделе он поступит в продажу в Китае.Внешний экран обладает OLED-матрицей диагональю 6,56 дюйма, а внутренний 8-дюймовый, оба поддерживают частоту обновления 120 ГЦ и технологии Dolby Vision и HDR10+. В качестве аппаратной платформы задействован чип Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, 12 ГБ оперативной памяти, накопитель 128, 256 или 512 ГБ и аккумулятор ёмкостью 4500 мА·ч с 67-ваттной зарядкой через порт USB Type-C. В основной камере используется сенсор Sony IMX766 с разрешением 50 Мп, широкоугольный датчик с разрешением 13 Мп и оптика Leica.По словам Xiaomi, это самый тонкий в мире складной смартфон. В сложенном состоянии толщина его корпуса составляет 11,2 мм, а в раскрытом всего 5,4 мм. Специально для этой модели была разработана оболочка MIUI Fold 13 с интерактивными виджетами, улучшенной многозадачностью и возможностью запуска приложений в нескольких окнах.Xiaomi Mi Fold 2 начнёт продаваться в Китае с 16 августа по цене от 8999 юаней (примерно 79 тысяч рублей) и дороже в зависимости от объёма памяти. В дальнейшем он будет поставляться в другие страны.