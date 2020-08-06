Компания Samsung не стала проводить презентацию складного смартфона Galaxy Z Fold2 5G на ежегодном мероприятии Galaxy Unpacked. Вместо этого новинка была анонсирована на сайте производителя.
Samsung раскрыла внешний вид и характеристики Galaxy Z Fold2 5G и обещала в сентябре рассказать о других подробностях, в том числе о цене и сроках начала продаж.
Galaxy Z Fold2 5G получил процессор Snapdragon 865 Plus со встроенным модемом 5G, 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5, 256-гигабайтный накопитель и аккумулятор ёмкостью 4500 мАч с быстрой, беспроводной и реверсивной зарядкой. Внешний экран — 6,23 дюйма с разрешением 2260×816 пикселей (у первой модели был 4,6 дюйма), внутренний — 7,6 дюйма с разрешением 2213×1689 пикселей, частотой обновления 120 Гц и защитой стеклом Gorilla.
В качестве операционной системы используется Android 10 с фирменной оболочкой One UI и адаптацией приложений в зависимости от того, на каком экране они запущены — внешнем или сдвоенном.
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