Представлен складной смартфон Xiaomi Mix Flip 2 — как предшественник, но лучше во всём





Xiaomi анонсировала выпуск складного смартфона Mix Flip 2. Сюрпризов не случилось — после недель утечек и тизеров интересующиеся технологиями уже знали, как будет выглядеть новинка. Xiaomi анонсировала выпуск складного смартфона Mix Flip 2. Сюрпризов не случилось — после недель утечек и тизеров интересующиеся технологиями уже знали, как будет выглядеть новинка. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

12 + 256 ГБ — 65 700 ₽

12 + 512 ГБ — 71 200 ₽

16 ГБ + 1 ТБ — 79 900 ₽

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Mix Flip 2 сохранил узнаваемый облик предшественника, но стал лучше в деталях. Внешний экран увеличился на 0,1 дюйма до 4 дюймов за счёт уменьшения рамки, а складной 6,86-дюймовый AMOLED-дисплей остался прежним. Оба экрана поддерживают частоту обновления до 120 Гц и пиковую яркость 3200 нит. Особенность модели — инновационный шарнир с трёхзвенной структурой, который минимизирует складку и обеспечивает плотное закрытие.Сердцем смартфона стал Qualcomm Snapdragon 8 Elite, а для охлаждения используется двухкамерная система испарительных камер. Ёмкость аккумулятора увеличилась до 5165 мАч (против 4780 мАч у прошлой модели), поддерживается 67-ваттная проводная и 50-ваттная беспроводная зарядка. Габариты в разложенном состоянии — 166,89 × 73,8 × 7,57 мм, в сложенном — 86,13 × 73,8 × 15,87 мм при массе 199 г.Основная камера получила 50-мегапиксельный широкоугольный модуль (f/1.7) и 50-мегапиксельный ультраширик/макро (f/2.2) с автофокусом и макросъёмкой. Фронтальная камера — 32 Мп с записью 4K-видео.Устройство доступно в четырёх цветах, а также в трёх конфигурациях памяти: 12 + 256 ГБ, 12 + 512 ГБ и 16 ГБ + 1 ТБ. В комплекте идёт 67-ваттный зарядный адаптер, кабель USB Type-C и чехол. При желании можно докупить за 700 юаней (около 7700 рублей) набор блогера с мини-принтером, бумагой для печати и шнурком.Цены в пересчёте на рубли:Смартфон уже доступен для предзаказа в Китае, глобальный релиз ожидается в ближайшие месяцы.