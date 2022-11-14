Представлен смартфон Honor 80 с мощной камерой и «островком», как у iPhone 14 Pro

Компания показала дизайн новинки и объявила дату выхода.Как стало известно из представленного тизера и постера Honor 80, ожидать глобальных изменений в дизайне не стоит. Это всё тот же Honor 70, но с иной текстурой задней панели и измененным дизайном окантовки блока камер, напоминающий цифру «8» или знак бесконечности. При увеличении изображения можно разглядеть параметры основной камеры — 160 МП.В представленном ролике можно заметить, что сэлфи-камера напоминает решение от Apple — в виде «островка» из iPhone 14 Pro и Pro Max, который прячет сразу две «фронталки». Дисплей получил скругленные края «водопад».Предположительно, серия Honor 80 будет запущена в трёх версиях: Honor 80 SE, Honor 80 и Honor 80 Pro и оснащена чипами MediaTek Dimensity 1080, Qualcomm Snapdragon 778G+ и Snapdragon 8 Plus Gen 1 соответственно. Премьера новой линейки Honor 80 намечена на 23 ноября 2023 года.