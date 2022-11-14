Honor смартфоны

Представлен смартфон Honor 80 с мощной камерой и «островком», как у iPhone 14 Pro

Артем
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Компания показала дизайн новинки и объявила дату выхода.

Как стало известно из представленного тизера и постера Honor 80, ожидать глобальных изменений в дизайне не стоит. Это всё тот же Honor 70, но с иной текстурой задней панели и измененным дизайном окантовки блока камер, напоминающий цифру «8» или знак бесконечности. При увеличении изображения можно разглядеть параметры основной камеры — 160 МП. 

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В представленном ролике можно заметить, что сэлфи-камера напоминает решение от Apple — в виде «островка» из iPhone 14 Pro и Pro Max, который прячет сразу две «фронталки». Дисплей получил скругленные края «водопад».

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Предположительно, серия Honor 80 будет запущена в трёх версиях: Honor 80 SE, Honor 80 и Honor 80 Pro и оснащена чипами MediaTek Dimensity 1080, Qualcomm Snapdragon 778G+ и Snapdragon 8 Plus Gen 1 соответственно. Премьера новой линейки Honor 80 намечена на 23 ноября 2023 года.

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Источник:
My Drivers
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Комментарии

+708
Stylus
Дааа, как у айфона! Другие десятки андройдов, не существовали видимо, до айфона))
час назад в 13:37
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+4449
Carter_Mayers
Сто пудов, не будет такого функционала у этого аналога динамического острова. Будет как на Сяоми, просто внешне похоже и спрятана под ним будет тупо фронталка и может бедный аналог Face ID.
30 минут назад
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