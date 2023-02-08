Представлен смартфон Honor X8a — крепкий середнячок по справедливо низкой цене

Бренд Honor представил новый смартфон среднего уровня. Модель Honor X8a получила характеристики, которые не хватают звёзд с неба, хотя некоторые параметры всё же удивляют, если учесть цену, по которой он продаётся.
Honor X8a оснащён LTPS-экраном диагональю 6,7 дюйма с разрешением Full HD+ и частотой обновления 90 Гц, 8-ядерным процессором MediaTek Helio G88, 6 или 8 ГБ оперативной памяти, 128-гигабайтным накопителем и аккумулятором на 5000 мАч с 22,5-ваттной зарядкой. Фронтальная камера 16-мегапиксельная, а основная камера тройная — с главным 100-мегапиксельным сенсором, ультрашириком на 5 Мп и макромодулем с разрешением 2 Мп.
Смартфон двухсимочный, в качестве операционной системы используется Android 12 с фирменной оболочкой Magic UI 6.1. Он уже поступил в продажу в разных странах (но не в России) и в пересчёте на российскую валюту стоит около 19,5 тысяч рублей. Поставки покупателям начнутся 15 февраля, а оформившие предзаказ получат в подарок фитнес-браслет Honor Band 6.