



Экран: 6,55 дюйма, Fluid AMOLED, 2400×1080 пикселей, 120 Гц, HDR10+

Процессор: 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 865, 2,84 ГГц, Adreno 650

Память: 8 или 12 ГБ оперативной (LPDDR4X), 128 или 256 ГБ постоянной (UFS 3.1)

Основная камера: 48 Мп, f/1,7 (главная) + 16 Мп, f/2,2 (сверхширокоугольная) + 5 Мп (макро) + 2 Мп (монохромная)

Фронтальная камера: 16 Мп, f/2,4

Связь: USB 3.1 Type-C, Wi-Fi 802.11ax, Bluetooth 5.1, GPS, LTE, 5G, Dual SIM, NFC

Платформа: Android 11 с оболочкой OxygenOS 11

Аккумулятор: 4500 мАч, быстрая зарядка 65 Вт

Цвета: Aquamarine Green, Lunar Silver

Габариты и масса: 160,7×74,1×8,4 мм, 188 г

OnePlus 8T (8 + 128 ГБ) — 599 евро (примерно 54 600 рублей)

OnePlus 8T (12 + 256 ГБ) — 699 евро (примерно 63 700 рублей)















Компания OnePlus представила новый смартфон 8T. Он очень похож на OnePlus 8 Pro, но получил немного другие параметры. Также были представлены TWS-наушники OnePlus Buds Z.В сравнении с другими смартфонами бренда, OnePlus 8T получил улучшенный экран с частотой обновления 120 Гц, яркостью 1100 нит и оценен компанией DisplayMate по высшему рейтингу A+. У него также предусмотрена поддержка быстрой зарядки Warp Charge 65, которая позволяет быстро запитать аккумулятор с 0 до 100 процентов всего за 39 минут. Кроме того, смартфон обладает набором камер, которые обеспечивают высокое качество съёмки даже при недостаточном освещении.Характеристики:OnePlus 8T начнёт продаваться в Европе с 20 октября, а в США с 23 октября. Когда его начнут завозить в Россию, неизвестно. Цены для Европы:Беспроводные наушники OnePlus Buds Z выполнены в вакуумном формфакторе. Они обладают поддержкой Bluetooth 5.0, заряжаются в специальном чехле и оснащены 10-миллиметровыми динамиками и с поддержкой технологии звучания Dolby Atmos. Корпус защищён от влаги по стандарту IP55, то есть наушники выдержат пот и случайные брызги, но в воду их лучше не окунать. От одной зарядки они работают до 5 часов, а кейс продлевает их автономность ещё на 20 часов. OnePlus будет продавать эти наушники в США за 45,99 доллара, что составляет приблизительно 3600 рублей.