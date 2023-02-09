Представлен смартфон realme GT Neo5 с самой быстрой в мире 240-ваттной зарядкой





Бренд realme представил в Китае флагманский смартфон GT Neo5. Он стал первым в мире мобильным устройством с зарядкой мощностью до 240 Вт, а также получил RGB-подсветку на задней панели.



Характеристики realme GT Neo5





Экран: 6,74 дюйма, AMOLED, 2772×1240 пикселей, частота обновления до 144 Гц, 100-процентный охват спектра DCI-P3

Процессор: Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1

Оперативная память: LPDDR5X, 16 ГБ

Накопитель: UFS 3.1, 256 ГБ или 1 ТБ

Основная камера: 50 Мп (IMX890, OIS, f/1.88) + 8 Мп (угол обзора 112 градусов, f/2.2) + 2 Мп (макро)

Фронтальная камера: 16 Мп (Samsung S5K3P9, f/2.45)

Аккумулятор: 4600 мАч с зарядкой 240 Вт

Сканер отпечатков пальцев: оптический, в экране

Операционная система: Android 13 с оболочкой realme UI 4.0

Связь: 5G, NFC, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, GPS

Дополнительно: стереодинамики, ИК-порт, RGB-подсветка

Габариты: 163,85×75,75×8,9 мм

Масса: 199 г

В комплектацию realme GT Neo5 включена GaN-зарядка мощностью 240 Вт и USB-кабель, рассчитанный на передачу тока силой до 12 А. Всего 30 секунд подпитывания энергией смартфону хватит на два часа использования в режиме телефонного разговора. Как показали испытания, аккумулятор сохраняет более 80% емкости после 1600 циклов зарядки, что вдвое превышает отраслевой стандарт. Кроме того, сертификат предусматривает более 60 уровней защиты, что подтверждает безопасность системы сверхбыстрой зарядки.Благодаря кастомизируемой подсветке realme GT Neo5 будет интересен геймерам. Световые эффекты можно персонализировать в зависимости от действий, совершаемых на смартфоне. При изготовлении realme GT Neo5 также применяется технология нанесения покрытия, позволяющая сочетать матовую и глянцевую отделки поверхности. В дизайне смартфона объединились разные элементы: полупрозрачное стекло, чёрная глянцевая поверхность, матовое антибликовое покрытие и зеркальная текстура.Продажи realme GT Neo5 стартуют в Китае 9 февраля. Смартфон доступен в версиях 16 ГБ + 256 ГБ за 3199 юаней и 16 ГБ + 1 ТБ за 3499 юаней. В пересчёте на российскую валюту получается около 34 320 и 37 500 рублей.