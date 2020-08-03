





Китайский бренд realme представил смартфон V5 5G по привлекательной цене 1499 юаней, а это примерно 15 890 рублей по текущему курсу. Устройство может похвастаться 90-герцовым экраном, квадрокамерой с основным датчиком на 48 МП и аккумулятором на 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядкой.Realme V5 получил 6,5-дюймовый IPS-экран с разрешением Full HD (1080 х 2400), соотношением сторон 20:9 и частотой 90 Гц. Соотношение дисплея к поверхности устройства составляет 90,7 процентов. В верхнем левом углу экрана размещен вырез для 16-мегапиксельной селфи-камерой со светосилой f/2.0. Фронталка поддерживает режим HDR, размытие фона, фона, съёмку с помощью жестов, замедленную съёмкой и запись видео в формате Full HD со скоростью 30 кадров в секунду.Основной модуль камеры состоит из четырех объективов. Основной 48-мегапиксельной датчик с диафрагмой f/1.8, сверширокоугольный объектив с диафрагмой f/2.3, 2-мегапиксельный макрообъектив со светосилой f/2.4 и датчик глубины с f/2,4 и разрешением 2 МП. Камера поддерживает ночной режим, панораму, замедленную съемку, боке, HDR, запись сверширокоугольного видео и суперзамедленную съемку со скоростью 120 кадров в секунду.Realme V5 5G оснащен аккумулятором емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки SuperDart мощностью 30 Вт. По словам производителя, для полного заряда смартфону потребуется всего 65 минут. Новинку можно использовать для зарядки других устройств.Устройство работает на процессоре Dimensity 720 от MediaTek с 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4x. Что касается накопителя, то производитель предлагает 128 ГБ UFS 2.1. Realme V5 5G поставляется с Android 10 и оболочкой Realme UI из коробки. Также стоит упомянуть поддержку двух SIM-карт, 5G, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS, USB-C, 3,5-мм аудиоразъем, наличие сканера отпечатка пальца и слот для карт памяти microSD.Продажи смартфона в Китае начнутся 7 августа. Новинка будет доступна в трех цветах: Silver Wing Boy (серебристый), Breaking Light (зеленый) и синий. Стоимость Realme V5 5G за комплектацию 6/128 ГБ составит 1499 юаней (примерно 15 890 рублей) и 1899 юаней (около 20 129 рублей) за модель с 8/128 ГБ.