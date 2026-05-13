Представлен смартфон Sony Xperia 1 VIII — флагман без выреза в экране и с полноценным разъёмом для наушников

Sony представила флагманский смартфон Xperia 1 VIII, получивший кардинальный редизайн в сравнении с несколькими предыдущими моделями этой линейки. Вместо привычной вертикальной полоски камер («светофора») тыльная сторона устройства теперь украшена массивным квадратным блоком, в котором размещены три объектива, вспышка и логотип производителя.

Новинка оснащена 6,5-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением Full HD+ и адаптивной частотой обновления от 1 до 120 Гц, а фронтальная камера на 12 Мп, как и прежде, встроена в верхнюю рамку, не мешая обзору на экране. Сердцем смартфона стал процессор Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, выполненный по 3-нанометровому техпроцессу, в паре с 12 или 16 ГБ оперативной памяти и накопителем объёмом до 1 ТБ.Главной особенностью Xperia 1 VIII стала модернизированная система камер. Все три тыльных модуля получили сенсоры разрешением 48 Мп: основной датчик Exmor T формата 1/1,35 дюйма (24 мм, f/1,9), сверхширокоугольный на 16 мм (f/2,0) и перископный телеобъектив с эквивалентным фокусным расстоянием 70 мм (f/2,8). Последний оснащён сенсором Exmor RS формата 1/1,56 дюйма, который почти в четыре раза крупнее модуля в Xperia 1 VII и позволяет получать снимки с более высокой детализацией. Ради этого компания отказалась от фирменной технологии непрерывного оптического зума, которая использовалась в последних четырёх флагманах. Вместо неё телевик обеспечивает оптическое увеличение в 2,9 раза при фиксированном фокусном расстоянии.В смартфоне дебютировал ИИ-помощник Xperia Intelligence, который анализирует сцену, погоду и объект съёмки, а затем предлагает оптимальные фильтры, варианты кадрирования и тонкие настройки перед тем, как пользователь нажмёт на спуск. Для всех трёх камер заявлена многоуровневая обработка RAW-файлов, которая расширяет динамический диапазон и снижает уровень шума при съёмке в условиях недостаточной освещённости.Автономность устройства обеспечивает аккумулятор ёмкостью 5000 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью 30 Вт, беспроводной на 15 Вт и реверсивной беспроводной зарядки. По заявлению Sony, полного заряда батареи хватает на два дня при умеренном использовании. Среди других особенностей — 3,5-миллиметровый аудиоразъём (что большая редкость), слот для карт памяти microSD (тоже встречается всё реже и реже), стереодинамики и двухступенчатая физическая кнопка спуска затвора камеры.Предзаказы на Xperia 1 VIII уже открыты в Европе и странах Азии, а продажи начнутся в июне. Базовая версия с 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ ПЗУ оценена в 1499 евро, топовая с 16 ГБ ОЗУ и 1 ТБ ПЗУ — в 1999 евро (130-170 тысяч рублей). За предзаказ покупатели получат в подарок беспроводные наушники Sony WH-1000XM6.