





Компания Qualcomm провела презентацию платформы Snapdragon 8 Gen 1, которая будет использоваться в смартфонах и планшетах флагманского уровня.Snapdragon 8 Gen 1 собран на заводе Samsung по 4-нанометровому техпроцессу на архитектуре ARM v9 и состоит из восьми ядер: суперъядро Cortex-X2 с максимальной тактовой частотой 3 ГГц, три производительных ядра Cortex-A710 с частотой 2,5 ГГц и четыре энерогоэффективных ядра Cortex A510 с частотой 1,8 ГГц. В сравнении со Snapdragon 888 новинка стала на 20% более производительной, а энергоэффективность увеличилась на 30%. Встроенная графика Adreno стала производительнее на 30% и энерогоэффективнее на 25%.Одна из особенностей Snapdragon 8 Gen 1 — наличие модема Snapdragon X65 5G, обеспечивает обмен данными в сетях связи пятого поколения со скоростью до 10 гигабит в секунду. Новый ИИ-чип работает на 70% эффективнее своего предшественника.Встроенный чип обработки изображений позволит смартфонам производить серийную съёмку с разрешением до 12 Мп со скоростью до 240 кадров в секунду, одновременно с этим записывая видео с разрешением до 8К. Он поддерживает датчики изображения с разрешением до 200 Мп, а в режиме HDR один снимок может формироваться из 30 кадров.Смартфоны, оснащённые Snapdragon 8 Gen 1, могут обладать экранами с разрешением Quad HD+ с частотой обновления до 144 Гц или 4K-матрицами с обновлением до 60 Гц. В них могут быть установлены ультразвуковой сканер пальцев, оперативная память стандарта LPDDR5-3200, зарядный модуль с поддержкой Quick Charge 5, модули Wi-Fi 6 или Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, NFC, USB 3.1, Bluetooth LE Audio и системы навигации GPS, ГЛОНАСС, Beidou, Galileo и NavIC.Анонс первых устройств на базе Snapdragon 8 Gen 1 состоится в ближайшие недели, а в продаже они появятся в начале 2022 года. Самым первым смартфоном с этим процессором станет Xiaomi 12, о чём производитель уже объявил в соцсетях.