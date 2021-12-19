Тайваньская компания Darkforce разместила на форуме Audiophilestyle пост, в котором рассказывается о необычной разработке. Она создала накопитель NVMe SSD специально для аудиофилов, то есть людей крайне придирчивых к качеству звучания музыки.



Производитель обещает объёмное звучание и тёплый звук, ранее достижимый только для винила. Этот накопитель якобы был создан в сотрудничестве с одним из производителей контроллеров (вероятно, имеется в виду Realtek, поскольку на плате видно чип производства этой компании).







В накопитель интегрирован модуль 3D TLC объёмом 1 ТБ, но пользователю доступно лишь 333 ГБ, поскольку в памяти используется режим pseudo-SLC (pSLC), при котором часть объёма резервируется для увеличения скорости и надёжности работы. Накопители с pseudo-SLC находят применение для разных задач, а в Darkforce считают, что этот режим способен увеличить качество звучания.



Накопитель выглядит по-аудифильски: он обладает тактовым генератором Crystek CCHD-957 Femto, двумя конденсаторами Audionote Kaisei (как в усилителях), позолоченными контактами и медным радиатором. Питание к нему подаётся отдельно, а не от материнской платы, во избежание наводок от компьютерного блока питания.



Когда Darkforce выпустит этот накопитель и сколько он будет стоить, неизвестно, но аудиофилы сомневаются, что записанная на нём музыка будет звучать как-то иначе. Считается, что от накопителей не зависит качество звучания, поскольку они не вносят слышимых изменений в аудиофайлы, а обработка звука производится совсем другим компонентом — звуковой картой.







