Представлен Tenet Plus L4 — российский кроссовер со взглядом дикой кошки

Старт продаж запланирован на третий квартал текущего года.Российский авторынок готовится к громкой премьере. Новый отечественный бренд Tenet Plus официально представил свой второй автомобиль — компактный городской кроссовер под индексом L4.Пока производитель держит в строжайшем секрете все технические характеристики и внутреннее оснащение автомобиля, но смог поделиться подробностями дизайна. Новинка следует фирменному стилю бренда, по аналогии со «старшей» L6. Главной фишкой экстерьера стали узкие светодиодные дневные ходовые огни. По задумке дизайнеров, эта оптика придает автомобилю «взгляд дикой кошки».Еще один яркий элемент — массивная радиаторная решетка с объемным геометрическим рисунком, который создатели называют «бриллиантовым узором». За счет сложной структуры она способна необычно играть со светом и менять внешность в зависимости от угла обзора и освещения. Среди других особенностей кроссовера отмечены: практичные рейлинги, панорамная крыша со сдвижным люком, двухцветные 17-дюймовые колесные диски и защитный пластиковый обвес, который проходит по всему периметру нижней части кузова.Стоит отметить, что марка Tenet Plus является результатом масштабного сотрудничества холдинга «АГР» с китайским автогигантом Defetoo. Союз уже подарил рынку несколько совместных проектов, среди которых числятся бренды Tenet, Jeland и Esteo. Буквально в начале июня в Москве уже презентовали кроссовер Esteo MX, созданный на базе Exeed, производство которого успешно запустили в Санкт-Петербурге. Теперь на очереди Tenet Plus L4, официальный старт продаж которого запланирован на третий квартал 2026 года.

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