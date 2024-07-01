Представлен топовый аэрогриль Xiaomi Mijia Air Fryer N1 на 5 литров за 2,5 тысячи рублей

Фархад
Xiaomi

Компания Xiaomi не перестаёт радовать своих фанатов полезными гаджетами для дома. Вслед за капсульной кофемашиной бренда представил аэрогриль Mijia Air Fryer N1.

Новая аэрофритюрница Xiaomi предлагает большую вместительность, чем предыдущие модели. В неё спокойно помещается целая курица. Все внутренние компоненты сделаны из специального металла, который выдерживает высокие температуры, легко чистится и не ржавеет.

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Xiaomi

Чаша Xiaomi Mijia Air Fryer N1 получила пищевое антипригарное покрытие. Для обжарки используется технология циркуляционного трехмерного нагрева, а специальная конструкция позволяет теплу достигать центра блюда и обеспечивать равномерное приготовление пищи без необходимости её переворачивать. На корпусе расположены крутилки для регулировки температуры и управления таймером.

Пока новый аэрогриль Xiaomi Mijia Air Fryer N1 можно купить только в Китае за 199 юаней (~2375 рублей). На маркетплейсах девайс ещё не появился.
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Источник:
GizmoChina
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Комментарии

S.T.A.L.K.E.R.
+682
S.T.A.L.K.E.R.
Ну целиком курицу это Вы загнули конечно 😂😂😂
Вчера в 21:44
#
EDD
+371
EDD
Да не будет он столько стоить. Минимум 5к. Чё, наших барыг не знаете.
Сегодня в 07:10
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