Представлен топовый аэрогриль Xiaomi Mijia Air Fryer N1 на 5 литров за 2,5 тысячи рублей

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Компания Xiaomi не перестаёт радовать своих фанатов полезными гаджетами для дома. Вслед за капсульной кофемашиной бренда представил аэрогриль Mijia Air Fryer N1.Новая аэрофритюрница Xiaomi предлагает большую вместительность, чем предыдущие модели. В неё спокойно помещается целая курица. Все внутренние компоненты сделаны из специального металла, который выдерживает высокие температуры, легко чистится и не ржавеет.Чаша Xiaomi Mijia Air Fryer N1 получила пищевое антипригарное покрытие. Для обжарки используется технология циркуляционного трехмерного нагрева, а специальная конструкция позволяет теплу достигать центра блюда и обеспечивать равномерное приготовление пищи без необходимости её переворачивать. На корпусе расположены крутилки для регулировки температуры и управления таймером.Пока новый аэрогриль Xiaomi Mijia Air Fryer N1 можно купить только в Китае за 199 юаней (~2375 рублей). На маркетплейсах девайс ещё не появился.