Представлен уберфлагман Samsung Galaxy S23 Ultra с камерой на 200 Мп

В ходе масштабной презентации Galaxy Unpacked 2023, компания Samsung анонсировала свой первый смартфон с камерой на 200 Мп — Galaxy S23 Ultra. Собрали ключевую информацию о новинке в этом материале.Самый мощный смартфон серии, Galaxy S23 Ultra, сохранил дизайн прошлогодней модели, но получил значительный апгрейд по железу.Новинка оснащена 6,8-дюймовым Dynamic AMOLED-дисплеем с разрешением QHD+, адаптивной частотой обновления 1-120 Гц, поддержкой HDR10+, пиковой яркостью в 1750 нит, защитным стеклом Corning Gorilla Glass Victus 2 и вырезом под селфи-камеру на 12 Мп с диафрагмой f/2.2. По бокам он слегка закруглен, как и в Galaxy S22 Ultra.Ободки камер на задней панели стали более выраженными. Самих модулей по-прежнему четыре: основной на 200 Мп с диафрагмой f/1.7 и оптической стабилизацией изображения, сверхширик на 12 Мп с f/2.2, телефото на 10 Мп с диафрагмой f/2.4 и 3-кратным оптическим зумом, а также перископ на 10 Мп f/4.9 с 10-кратным оптическим зумом.Смартфон получил флагманский 4-нм чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 с 8/12 ГБ оперативной и 256/512/1024 ГБ встроенной памяти стандарта UFS 4.0. Среди прочих особенностей устройства — поддержка Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, стереодинамики, GPS, NFC-модуль, подэкранный сканер отпечатков пальцев, встроенный стилус S Pen, а также аккумулятор ёмкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью до 45 Вт и беспроводной до 10 Вт.Цены на Samsung Galaxy S23 Ultra стартуют с 1400 евро за базовую версию на 8/256 ГБ.