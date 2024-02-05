Представлен ультрабюджетный монитор Xiaomi A24i. У него отличный IPS-экран и солидный дизайн

Фархад
A24i

Компания Xiaomi пополнила свой ассортимент мониторов новой моделью Xiaomi Monitor A24i. Новинка сочетает в себе минималистичный дизайн с набором впечатляющих функций и предназначена как для офисного использования, так и для развлечений.

Xiaomi Monitor A24i предлагает 23,8-дюймовый LCD-экран (IPS) с разрешением 1080p (Full HD) и частотой обновления 100 Гц. Панель обеспечивает яркие и естественные цвета и охватывает 99% цветовой гаммы sRGB.

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Также новинка получила ультратонкий корпус с толщиной всего 7,5 мм. Помимо комплектной подставки, в мониторе предусмотрено VESA-крепление.

Xiaomi A24i

Среди прочих уникальных особенностей — точность цветопередачи: коэффициент ΔE составляет <2, коэффициент контрастности — 1000:1, а время отклика — 6 мс. В теории его можно использовать для работы с редактированием фото и видео.

На корпусе расположены порты DisplayPort 1.4, HDMI и DC-IN для питания. Точная цена монитора пока не разглашается, но инсайдеры заверяют, что он будет стоить не дороже $100.
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Источник:
GizmoChina
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