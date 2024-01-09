Представлен умный ошейник с ИИ для мониторинга здоровья кошек и собак

Фархад
Invoxia

В рамках проходящей сейчас выставки CES 2024 в Лас-Вегасе компания Invoxia представила Minitailz Smart Pet Tracker — носимое устройство с искусственным интеллектом, предназначенное для домашних питомцев.

Minitailz — универсальный GPS-трекер со встроенными сканерами и датчиками для измерения частоты дыхания и показателей сердца животных (с точностью 97-99%). Этот гаджет сможет предупредить владельцев о возможных проблемах со здоровьем их питомцев. Вместе с тем Minitailz умеет определять фибрилляцию предсердий, а подробные отчеты о состоянии здоровья выводятся в специальном приложении.

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Согласно описанию, трекер Invoxia Minitailz также способен отслеживать аномалии в поведении домашних животных, которые могут указывать на проблемы со здоровьем.

Среди прочих интересных особенностей — встроенная eSIM и GPS-модуль, а также  возможность крепления к любому ошейнику.

Трекер Minitailz для собак уже доступен на сайте Invoxia, а модель для кошек выйдет в марте 2024 года. Стоимость девайса составляет $99, а цены на подписку стартуют с $8,30 в месяц.
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Источник:
MacRumors
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Комментарии

tellurian
+3597
tellurian
Хорошая цена.
Вчера в 11:10
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