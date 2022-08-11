Представлен «умный» стол с беспроводной зарядкой и дисплеем

Компания Lumnia разработала уникальный стол с экраном в столешнице, собственной ОС и беспроводной зарядкой с любой точки поверхности.
Необычный гаджет представила компания Lumnia, которая специализируется на выпуске веб-камер и разработке искусственного интеллекта. Одной из фишек Lumnia Desk стал встроенный OLED-дисплей на 24 дюйма и частотой 60 Гц. По задумке разработчиков, экран будет находиться между рабочим монитором и клавиатурой и выводить данные курса валют, сообщения из соцсетей, заметки пользователя и прочую информацию. Во избежание случайных нажатий, управление происходит при помощи специального приложения.
Беспроводные гаджеты можно заряжать, положив их в любую точку поверхности стола. Для проводного заряда устройств предусмотрено 6 разъемов USB-C на 30 Вт. За функциональность «умного стола» отвечает фирменная прошивка Lumnia OS, которая позволяет устанавливать различные приложения на усмотрение пользователя. Длина стола составляет полтора метра. Высота может регулироваться от 76 до 120 см.