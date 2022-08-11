Lumnia стол

Представлен «умный» стол с беспроводной зарядкой и дисплеем

Артем
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Компания Lumnia разработала уникальный стол с экраном в столешнице, собственной ОС и беспроводной зарядкой с любой точки поверхности.

Необычный гаджет представила компания Lumnia, которая специализируется на выпуске веб-камер и разработке искусственного интеллекта. Одной из фишек Lumnia Desk стал встроенный OLED-дисплей на 24 дюйма и частотой 60 Гц. По задумке разработчиков, экран будет находиться между рабочим монитором и клавиатурой и выводить данные курса валют, сообщения из соцсетей, заметки пользователя и прочую информацию. Во избежание случайных нажатий, управление происходит при помощи специального приложения.

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Беспроводные гаджеты можно заряжать, положив их в любую точку поверхности стола. Для проводного заряда устройств предусмотрено 6 разъемов USB-C на 30 Вт. За функциональность «умного стола» отвечает фирменная прошивка Lumnia OS, которая позволяет устанавливать различные приложения на усмотрение пользователя. Длина стола составляет полтора метра. Высота может регулироваться от 76 до 120 см.
На данный момент стоимость Lumnia Desk официально неизвестна. Однако как заверяет источник, компания сообщила, что стоимость стола составит около тысячи долларов, или 60 400 рублей по текущему курсу.
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Источник:
Engadget
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