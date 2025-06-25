Представлен vivo X Fold5 — самая тонкая раскладушка с поддержкой Apple Watch

А еще одна их главных особенностей скрыта в цветах модели.
Стоит отметить, что интеграция с «яблоком» реализована не так бесшовно, как хотелось бы: часы должны быть сопряжены с iPhone. Кроме того, заявленная фишка отсутствует на старте. Ее обещают добавить в ближайшем обновлении.
Технические характеристики:
• Дисплеи: внешний — 6,53-дюйма, OLED-матрица, 2748×1172 пикселей, 120 Гц, 4500 нит; внутренний — 8,03 дюйма, 2480×2200 пикселей, 120 Гц, 4500 нит;
• Процессор: 8-ядерный Snapdragon 8 Gen 3;
• Память: оперативная — 12/16 ГБ LPDDR5X; внутренняя — 256/512/1024 ГБ UFS 4.1
• Камеры: основная — 50 МП, 1/1.56″, f/1.57, широкоугольная — 50 MП, 1/2.76″, f/2.05; телеобъектив — 50 MП, 1/1.95″, f/2.55, зум 3x; фронтальная — 20 МП;
• Батарея: 6000 мА·ч, быстрая зарядка 80 Вт, беспроводная зарядка 40 Вт;
• ОС: Android 15 (OriginOS 5).
Модель доступна по предзаказу в Китае по цене от 7 000 юаней (~76 500 руб) за базовую комплектацию 12/256 ГБ до 9 500 юаней (~104 000 рублей) за флагманский вариант на 16ГБ/1 ТБ.