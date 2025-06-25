Представлен vivo X Fold5 — самая тонкая раскладушка с поддержкой Apple Watch





А еще одна их главных особенностей скрыта в цветах модели. А еще одна их главных особенностей скрыта в цветах модели. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Компания vivo представила X Fold 5 — самый тонкий складной смартфон на данный момент. Модель доступна в трех вариантах, которые отличаются не только цветом, но и толщиной. Самый тонкий — Титановый черный. При весе 217 гр в сложенном состоянии его толщина составляет 9,2 мм, в разложенном — 4,3 мм. Белый и зеленый слегка толще: 9,7 и 4,55 мм соответственно. Все они защищены от влаги и пыли и «дружат» с Apple Watch, чего не могут другие Android-смартфоны.Стоит отметить, что интеграция с «яблоком» реализована не так бесшовно, как хотелось бы: часы должны быть сопряжены с iPhone. Кроме того, заявленная фишка отсутствует на старте. Ее обещают добавить в ближайшем обновлении.: внешний — 6,53-дюйма, OLED-матрица, 2748×1172 пикселей, 120 Гц, 4500 нит; внутренний — 8,03 дюйма, 2480×2200 пикселей, 120 Гц, 4500 нит;: 8-ядерный Snapdragon 8 Gen 3;: оперативная — 12/16 ГБ LPDDR5X; внутренняя — 256/512/1024 ГБ UFS 4.1: основная — 50 МП, 1/1.56″, f/1.57, широкоугольная — 50 MП, 1/2.76″, f/2.05; телеобъектив — 50 MП, 1/1.95″, f/2.55, зум 3x; фронтальная — 20 МП;: 6000 мА·ч, быстрая зарядка 80 Вт, беспроводная зарядка 40 Вт;: Android 15 (OriginOS 5).Модель доступна по предзаказу в Китае по цене от 7 000 юаней (~76 500 руб) за базовую комплектацию 12/256 ГБ до 9 500 юаней (~104 000 рублей) за флагманский вариант на 16ГБ/1 ТБ.