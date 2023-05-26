Представлен Xiaomi Civi 3 с необычным корпусом и двумя селфи-камерами

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Китайский производитель гаджетов Xiaomi официально представил новый среднебюджетный смартфон Xiaomi Civi 3 с двухцветным корпусом, чипом Dimensity 8200 Ultra и основной камерой с оптической стабилизацией изображения за $350.Новинка оснащена изогнутым 6,55-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью до 1500 нит. Сверху экран защищён прочным стеклом Gorilla Glass 5. В небольшом вырезе в стиле Dynamic Island расположены две фронтальные камеры: основная на 32 Мп с оптической стабилизацией изображения и автофокусом, а сверхширокоугольная на 32 Мп с возможностью съёмки в 4K. Возле решётки динамика также встроены две светодиодные вспышки.Задняя панель разделена на две части. В верхнем левом углу расположен круглый блок с тремя камерами: основной на 50 Мп с сенсором Sony IMX800 и оптической стабилизацией изображения, сверхширокоугольной на 8 Мп и макрообъективом на 2 Мп.За производительность этой модели отвечает чипсет MediaTek Dimensity 8200 Ultra с дополнительным сопроцессором обработки изображений (ISP) от Xiaomi. Новинка доступна в нескольких конфигурациях памяти с 12/16 ГБ ОЗУ и 256/512/1024 ГБ встроенной.Среди прочих интересных особенностей Xiaomi Civi 3 — поддержка 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, NFC-модуль, инфракрасный датчик для дистанционного управления техникой, а также аккумулятор ёмкостью 4500 мАч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 67 Вт.Xiaomi Civi 3 поступит в продажу в Китае уже с 31 мая по цене 2499 юаней ($353) за базовую версию на 12/256 ГБ, ну а максимальная конфигурация с 16 ГБ ОЗУ и 1 ТБ памяти обойдётся в 2999 юаней ($424). Ждём, когда появится на AliExpress.