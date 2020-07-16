





Всего через день после того, как OPPO показала 125-ваттную зарядку, то же самое сделал её конкурент — компания realme. Она представила технологию UltraDART, которая позволяет почти моментально зарядить смартфон.В теории с помощью UltraDART аккумулятор смартфона ёмкостью 4000 мАч можно зарядить на треть всего за три минуты. Зарядные устройства, поддерживающие эту технологию, будут обратно совместимы с другими, более ранними технологиями зарядки.КПД зарядного устройства UltraDART составляет 98%. Процесс зарядки относительно простой: адаптер трансформирует напряжение 20 В с силой тока 6,25 А тремя запараллеленными катушками в напряжение 10 В с силой тока 12,5 А и одновременно заряжает две аккумуляторные ячейки, каждая ёмкостью по 2000 мАч.Для защиты зарядного устройства и аккумулятора от перегрева применяются 14 температурных датчиков, а сам смартфон дополнительно охлаждается. В таких условиях температура компонентов, по которым передаётся 125 Вт энергии, не превышает 40 градусов по Цельсию.Кроме того, realme планирует выпустить миниатюрные зарядные устройства SuperDart мощностью 50 и 65 Вт.Технология UltraDART поддерживает несколько протоколов зарядки, в том числе 125W PPS, 65W PD и 36W Quick Charge. Она совместима с более ранними стандартами Dart, разработанными компанией realme, а также с технологиями VOOC от OPPO. Это не удивительно, ведь realme и OPPO принадлежат холдингу BBK, поэтому делятся друг с другом своими технологиями и разрабатывают часть из них совместно.