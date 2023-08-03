Представлена беспроводная «умная» гитара с комическим дизайном и русскими корнями

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Гитара Starry Sky Edition+ от компании Natasha Guitars сделана из бамбука и способна работать до 20 часов по воздуху. Создатели вдохновлялись уникальностью Солнечной системы и разместили планеты на грифе инструмента.Starry Sky Edition+ — это так называемая бесшумная гитара. Контурная деки позволяет добиться чистого звучания при высоких уровнях громкости на живых выступлениях, а в домашних условиях не потревожит соседей звуком в отключенном состоянии. Внешне новинка схожа с инструментами фирмы Yamaha, однако начинка совершенно иная.Natasha Guitars используют собственные наработки и снабдили Starry Sky Edition+ встроенным эквалайзером, метрономом, тюнером, а также широким списком пресетов и тональностей.Умная гитара может работать в связке с фирменным приложением. С его помощью запускается драм-машинка или лупер, а выбирать звуковые эффекты прямо в процессе выступления. Для записи треков Starry Sky Edition+ подключается к ПК или смартфону по USB-кабелю. Чтобы соединительный провод не мешался на сцене, гаджет конектится с современными колонками по воздуху. Причем качество звучания передается без задержек и сжатия.По заявлениям внутри гитары установлен аккумулятор на 2000 мА·ч, которого хватает на 20 часов от одного заряда. Все элементы, за исключением коробки под электронику, сделаны из бамбука, составные части деки могут отстегиваться для удобной транспортировки в сумке.Пока купить Starry Sky+ нельзя. Производители собирают средства на Kickstarter, цена вопроса — 499 долларов. Если инструмент будет пользоваться спросом, рассылка начнется уже в сентябре.