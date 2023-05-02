Представлена бюджетная альтернатива Galaxy S23 Ultra на чистом Android — Motorola G Stylus 2023

Фархад

Moto G Stylus 2023

Motorola провела масштабную презентацию аппаратных новинок, в рамках которой представила недорогую и единственную альтернативу Samsung Galaxy S23 Ultra — Moto G Stylus (2023).

Смартфон получил 6,5-дюймовый LCD-дисплей с разрешением HD+ и частотой обновления 90 Гц. Этого вполне достаточно, чтобы делать наброски или подписывать документы с помощью стилуса.

Moto G Stylus 2023
Фото: Android Authority

На задней панели расположены две камеры: основная на 50 Мп и макрообъектив на 2 Мп. Разрешение фронтального модуля составляет 8 Мп. Возможности съёмки ограничены разрешением 1080p при 30 кадрах в секунду.

За производительность отвечает устаревший чипсет MediaTek Helio G85 с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти, которую можно расширить с помощью карты microSD объемом до 1 ТБ.

Тем не менее девайсу есть чем привлечь внимание — телефон предлагает водоотталкивающий корпус, комплектный стилус, стереодинамики с Dolby Atmos, 3,5-мм разъём для наушников и аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой зарядки мощностью 15 Вт. Кроме того, в устройстве есть встроенный в кнопку питания сканер отпечатков пальцев и чистый Android 13.

Moto G Stylus 2023
Фото: Android Authority

Moto G Stylus (2023) поступит в продажу в некоторых странах с 5 мая по цене $200. Если вам нужен смартфон со стилусом, но вас не устраивает цена Galaxy S23 Ultra, то стоит присмотреться к этой модели. Наш обзор на лучший флагман Samsung 2023 года можете прочитать тут.

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Источник:
GSM Arena
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Комментарии

Bazily
+200
Bazily
Какая дешевая странь с бородой...
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