Представлена электрическая «Нива»

Александр



«АвтоВАЗ» показал на Петербургском экономическом форуме ещё одну новинку — Lada e-Niva. Это второй в истории компании электромобиль вслед за e-Largus.

Lada e-Niva создана на базе автомобиля Niva Travel и почти полностью повторяет его дизайн. Электромобиль оснащён двигателем мощностью 120 кВт, который питается от двух литий-никелевых аккумуляторов, размещённых в багажнике и под задними сидениями. Один заряд обеспечивает дальность пробега 175 км. Зарядка от 220-вольной розетки занимает 12 часов, а от трёхфазной с напряжением 380 В около пяти часов.

Массовое производство Lada e-Niva начнётся в 2024 году. Цены пока не объявлены даже приблизительно.

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Источник:
Код Дурова
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Комментарии

+228
Holldann
Ну прорыв! Или однофазная, или трёхфозная🤣 и 130 км если повезет
57 минут назад
#
tellurian
+1405
tellurian
140 можно делить на два. И куда на ней ездить? :)
45 минут назад
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+700
jkttim tellurian
В магазин Ашан😁
7 минут назад
#
YABLOKOFON
+191
YABLOKOFON
Е нива Ё мобиль 😂
33 минуты назад
#
YABLOKOFON
+191
YABLOKOFON
С такими характеристиками если она ещё и дороже бушный Теслы будет нафиг надо этот ё мобиль)))) самокаты щас пробега больше имеют 😂
30 минут назад
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