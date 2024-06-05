Представлена электрическая «Нива»





«АвтоВАЗ» показал на Петербургском экономическом форуме ещё одну новинку — Lada e-Niva. Это второй в истории компании электромобиль вслед за e-Largus.



Lada e-Niva создана на базе автомобиля Niva Travel и почти полностью повторяет его дизайн. Электромобиль оснащён двигателем мощностью 120 кВт, который питается от двух литий-никелевых аккумуляторов, размещённых в багажнике и под задними сидениями. Один заряд обеспечивает дальность пробега 175 км. Зарядка от 220-вольной розетки занимает 12 часов, а от трёхфазной с напряжением 380 В около пяти часов.



Массовое производство Lada e-Niva начнётся в 2024 году. Цены пока не объявлены даже приблизительно.





Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым