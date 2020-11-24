Принадлежащий компании ASUS бренд Republic of Gamers (ROG) представил Strix Scope RX — геймерскую клавиатуру, оснащенную оптико-механическими переключателями ROG RX Red со скоростью срабатывания 1 мс и специальным стабилизационным механизмом в основании клавиш.
В клавиатуре ROG Strix Scope RX применяются оптико-механические переключатели. Шляпка каждой клавиши установлена на полое квадратное основание со встроенными RGB-светодиодами, что позволяет подсвечивать клавишу со всех сторон. Особая конструкция переключателей обеспечивает минимальную задержку срабатывания. Квадратная форма основания клавиш и специальный стабилизационный механизм гарантируют точное срабатывание и устраняют дрожание клавиш. Ресурс переключателей составляет до 100 миллионов нажатий.
Клавиши верхнего ряда клавиатуры могут использоваться как функциональные или мультимедийные — переключение между этими режимами осуществляется с помощью специальной комбинации клавиш. У ROG Strix Scope RX имеется «сквозной» порт USB 2.0, к которому можно подключить мышь, мобильный гаджет для подзарядки или ещё одно периферийное устройство, например, USB-накопитель.
Клавиатура ROG Strix Scope RX хорошо защищена от загрязнений и случайно пролитой жидкости. По водо- и пыленепроницаемости она соответствует стандарту IP56. Верхняя панель изготовлена из алюминиевого сплава.
Стоимость клавиатуры ROG Strix Scope RX и дата её выпуска в продажу будут раскрыты позже.
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru