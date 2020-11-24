











Принадлежащий компании ASUS бренд Republic of Gamers (ROG) представил Strix Scope RX — геймерскую клавиатуру, оснащенную оптико-механическими переключателями ROG RX Red со скоростью срабатывания 1 мс и специальным стабилизационным механизмом в основании клавиш.В клавиатуре ROG Strix Scope RX применяются оптико-механические переключатели. Шляпка каждой клавиши установлена на полое квадратное основание со встроенными RGB-светодиодами, что позволяет подсвечивать клавишу со всех сторон. Особая конструкция переключателей обеспечивает минимальную задержку срабатывания. Квадратная форма основания клавиш и специальный стабилизационный механизм гарантируют точное срабатывание и устраняют дрожание клавиш. Ресурс переключателей составляет до 100 миллионов нажатий.В клавиатуре Strix Scope RX инженеры ROG сохранили преимущества предшествующей модели ROG Strix Scope, дополнив их оптико-механическими переключателями ROG RX Red. ASUS утверждает, что при разработке новой клавиатуры конструкторы и дизайнеры наблюдали за игрой профессиональных киберспортсменов в шутеры от первого лица. В результате было решено сделать клавишу Ctrl вдвое шире, чем обычно, чтобы по ней было удобнее попадать в разгар боя. Специальная клавиша Stealth с изображенным на ней человеком в плаще служит для сохранения приватности пользователя. При ее нажатии все окна с открытыми приложениями моментально сворачиваются, а звук отключается. Повторное нажатие возвращает все к прежнему состоянию.Клавиши верхнего ряда клавиатуры могут использоваться как функциональные или мультимедийные — переключение между этими режимами осуществляется с помощью специальной комбинации клавиш. У ROG Strix Scope RX имеется «сквозной» порт USB 2.0, к которому можно подключить мышь, мобильный гаджет для подзарядки или ещё одно периферийное устройство, например, USB-накопитель.Клавиатура ROG Strix Scope RX хорошо защищена от загрязнений и случайно пролитой жидкости. По водо- и пыленепроницаемости она соответствует стандарту IP56. Верхняя панель изготовлена из алюминиевого сплава.Стоимость клавиатуры ROG Strix Scope RX и дата её выпуска в продажу будут раскрыты позже.