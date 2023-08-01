Представлена геймерская механическая клавиатура 8BitDo в дизайне ретроконсолей Nintendo

Фархад
8Bitdo

Компания 8BitDo, специализирующаяся на производстве геймпадов и игровых аксессуаров, выпустила новую механическую клавиатуру Retro Mechanical Keyboard. Её дизайн вдохновлён культовыми консолями NES и Famicom из линейки Nintendo 1980-х годов.

8Bitdo

Клавиатура Retro Mechanical Keyboard оснащена механическими переключателями Kailh Box White V2 и Gatreon Green. Также предусмотрена возможность горячей замены любой из 87 клавиш. Подключить девайс можно по Bluetooth, радиоканалу 2,4 ГГц или по кабелю USB-C. Гаджет совместим с Windows, Android и macOS. Заявленное время автономной работы от аккумулятора на 2000 мАч достигает 200 часов. Из минусов — отсутствие RGB-подсветки, но и в консолях Nintendo её не было.

8Bitdo

Отдельно стоит отметить две огромные «суперкнопки», которые подключаются по 3,5-мм кабелю к клавиатуре. Их можно настроить с помощью утилиты Ultimate Software от 8BitDo. 

8BitDo Retro Mechanical Keyboard поступит в продажу в сентябре по цене $100, а «суперкнопки» придётся приобретать отдельно за $20.
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Комментарии

+98
unfailingsky
Воу! Красотища 😍
26 минут назад
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