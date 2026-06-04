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Представлена идеальная клавиатура для MacBook Neo

Артем

Фото: Lofree

Достойное дополнение бюджетному ноутбуку.

Бренд Lofree представил беспроводную клавиатуру Flow 2 в цветах MacBook Neo. Корпус новинки сделан из цельного куска алюминия. Расположение механических клавиш максимально напоминает «маковскую» раскладку.

Не обошлось и без фирменных фишек. Например, в отличие от MacBook Neo клавиши Flow 2 подсвечиваются, а боковая сенсорная панель позволяет регулировать яркость монитора или громкость динамиков.



На выбор доступно три варианта свитчей: плавные Surfer, тихий Void и тактильный Pulse. Производитель заявляет, что каждая клавиша переживет до 50 млн нажатий.

Вариантов законнектиться с устройством тоже три: по проводу, Bluetooth или радиоканалу. Заявленная емкость аккумулятора — 2000 мА·ч, чего должно хватить до 120 часов в стандартном режиме и до 13 часов с подсветкой.



Flow 2 выйдет в двух вариантах: полноформатная на 100 клавиш за $169 (~12 400 руб) и компактная на 84 клавиши за 159 (~11 700 руб).
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Комментарии (1)

+276
Gabriel
Классная
час назад в 19:52
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