Представлена идеальная клавиатура для MacBook Neo

Достойное дополнение бюджетному ноутбуку.

Бренд Lofree представил беспроводную клавиатуру Flow 2 в цветах MacBook Neo. Корпус новинки сделан из цельного куска алюминия. Расположение механических клавиш максимально напоминает «маковскую» раскладку.Не обошлось и без фирменных фишек. Например, в отличие от MacBook Neo клавиши Flow 2 подсвечиваются, а боковая сенсорная панель позволяет регулировать яркость монитора или громкость динамиков.На выбор доступно три варианта свитчей: плавные Surfer, тихий Void и тактильный Pulse. Производитель заявляет, что каждая клавиша переживет до 50 млн нажатий.Вариантов законнектиться с устройством тоже три: по проводу, Bluetooth или радиоканалу. Заявленная емкость аккумулятора — 2000 мА·ч, чего должно хватить до 120 часов в стандартном режиме и до 13 часов с подсветкой.Flow 2 выйдет в двух вариантах: полноформатная на 100 клавиш за $169 (~12 400 руб) и компактная на 84 клавиши за 159 (~11 700 руб).