iOS 15 была представлена на презентации Apple WWDC 2021.
Все нововведения:
- Микрофон iPhone получил новые возможности. Среди них изоляция голоса. Искусственный интеллект распознает шумы на фоне и удаляет их.
- В FaceTime появится режим сетки и портретный режим с размытием фона. Добавлена возможность создавать ссылки для конференций FaceTime, приглашения и возможность подключения с Android. В мессенджер интегрирован пространственный звук — он идет в зависимости от того, где находится окошко собеседника на экране.
- Обновлен Центр уведомлений и сами уведомления. Они получили новый дизайн: стали тоньше и компактнее.
- Добавлена функция Notification Summary – это подборка наиболее важных уведомлений.
- В камере появился индикатор текста. Наведите видоискатель на область с текстом, он распознает его и позволит скопировать.
- В приложении Apple Wallet автомобиль теперь открывается с помощью ультраширокополосной связи (UWB).
- В приложении «Погода» обновлен дизайн. Фон стал анимированным, графики погоды теперь более детальные.
Материал дополняется...
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