iOS 15 была представлена на презентации Apple WWDC 2021. 

Все нововведения: 

  • Микрофон iPhone получил новые возможности. Среди них изоляция голоса. Искусственный интеллект распознает шумы на фоне и удаляет их. 
  • В FaceTime появится режим сетки и портретный режим с размытием фона. Добавлена возможность создавать ссылки для конференций FaceTime, приглашения и возможность подключения с Android. В мессенджер интегрирован пространственный звук — он идет в зависимости от того, где находится окошко собеседника на экране. 
  • Обновлен Центр уведомлений и сами уведомления. Они получили новый дизайн: стали тоньше и компактнее.
  • Добавлена функция Notification Summary – это подборка наиболее важных уведомлений.
  • В камере появился индикатор текста. Наведите видоискатель на область с текстом, он распознает его и позволит скопировать. 
  • В приложении Apple Wallet автомобиль теперь открывается с помощью ультраширокополосной связи (UWB). 
  • В приложении «Погода» обновлен дизайн. Фон стал анимированным, графики погоды теперь более детальные. 

Материал дополняется...


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